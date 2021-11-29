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Что меняется с 1 декабря в Украине: повышение пенсий, зарплат и Вовина тысяча

29 ноября 2021, 15:21

Изменение правил прописки и регистрации и расширение списка профессий, которые подлежат обязательной вакцинации.

Повышение пенсии в Украине в декабре 2021
Повышение пенсии в Украине в декабре 2021 / ua.depositphotos.com

Последний месяц года декабрь принесет украинцам несколько нововведений и практически все они охватывают социальную тематику. Какие выплаты и повысятся и когда ожидать "бонуса" за вакцинацию, разбирался Главред.

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Что меняется с 1 декабря в Украине

Украинцев ждет увеличение прожиточного минимума на 100 гривен. Так, уже с 1 декабря 2021 его размер составит 2393 гривны. К прожиточному минимуму привязано более 180 выплат, которые тоже возрастут. Для лиц, утративших трудоспособность размер прожиточного минимума составить 1934 гривны.

Повышение пенсии в Украине

С первого числа размер минимальных пенсионных выплат составит 1934 гривны. Вместе с основной пенсией повышается и размер надбавок за дополнительный стаж и прочие доплаты. Для неработающих пенсионеров старше 65 лет минимальный размер выплат составит 2600 гривен, для участников боевых действий – 4061 грн. Максимальная пенсия повысится на 800 гривен и составит 19 340.

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Повышение размера минимальной зарплаты

Уже с первого числа размер минимальной зарплаты увеличится на 500 гривен и составит 6500. В последний раз минималка повышалась в январе – тогда размер выплат был 6 тыс. грн. Рост заработной платы автоматически увеличивает размер налогов.

Увеличение выплат по безработице

Эти выплаты связаны с прожиточным минимумом и с первого декабря сумма пособия за четыре месяца составит 9924 грн. Однако минимальный размер пособия не "вырастет". На данный момент он составляет 650 грн – приналичии менее 6 месяцев страхового стажа и 1800 грн. если стаж более полугода.

Повышается размер алиментов

К прожиточному минимуму привязаны и алименты. Так, с 1 декабря минимальный размер алиментов на ребенка до 6 лет составит 1050 грн, на ребенка после 6 лет – 1309 грн. Максимальный размер алиментов составляет десять прожиточных минимумов для ребенка, соответственно возрасту.

Выплата тысячи гривен за вакцинацию

За этими выплатами в народе закрепилось название "Вовина тысяча". Деньги могут получить только украинцы, которые прошли полный курс вакцинации (2 дозы). Эти деньги будут виртуальными и оформить их можно через приложение "Дія". Потратить тысячу в виде сертификатов и ваучеров можно будет на железнодорожные и авиабилеты, билеты в кинотеатр, музеи или выставки, посещение бассейнов и фитнес-клубов.

Электронная прописка

Это нововведение позволит указать или изменить место регистрации, не выходя из дому за несколько минут. Для того, чтобы оформить регистрацию необходимо заполнить заявление в приложении, подписать его с помощью электронного ключа и получить разрешение собственника жилья.

Также вводится новое понятие "декларирование места проживания". Можно будет уведомить о фактической смене места проживания, заполнив декларацию в приложении "Дія". После этого не нужно будет отмечаться в военкомате при переезде. В паспорт старого образца больше не будут ставить отметку о месте регистрации, вся эта информация будет храниться в электронном виде.

Также в декабре расширяется список профессий, которые подлежат обязательной вакцинации. С 9 декабря это будут:

  • работники учреждений, которые оказывают социальные услуги, социальной защиты детей и учреждений реабилитации;
  • организации, предприятия и учреждения, которые относятся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
  • учреждения, предприятия и организации в списке объектов государственной собственности имеющих стратегическое значение для безопасности и экономики страны.
viber
пенсии прожиточный минимум
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