Что меняется с 1 декабря в Украине: повышение пенсий, зарплат и Вовина тысяча

Изменение правил прописки и регистрации и расширение списка профессий, которые подлежат обязательной вакцинации.
Последний месяц года декабрь принесет украинцам несколько нововведений и практически все они охватывают социальную тематику. Какие выплаты и повысятся и когда ожидать "бонуса" за вакцинацию, разбирался Главред.
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Что меняется с 1 декабря в Украине
Украинцев ждет увеличение прожиточного минимума на 100 гривен. Так, уже с 1 декабря 2021 его размер составит 2393 гривны. К прожиточному минимуму привязано более 180 выплат, которые тоже возрастут. Для лиц, утративших трудоспособность размер прожиточного минимума составить 1934 гривны.
Повышение пенсии в Украине
С первого числа размер минимальных пенсионных выплат составит 1934 гривны. Вместе с основной пенсией повышается и размер надбавок за дополнительный стаж и прочие доплаты. Для неработающих пенсионеров старше 65 лет минимальный размер выплат составит 2600 гривен, для участников боевых действий – 4061 грн. Максимальная пенсия повысится на 800 гривен и составит 19 340.
Повышение размера минимальной зарплаты
Уже с первого числа размер минимальной зарплаты увеличится на 500 гривен и составит 6500. В последний раз минималка повышалась в январе – тогда размер выплат был 6 тыс. грн. Рост заработной платы автоматически увеличивает размер налогов.
Увеличение выплат по безработице
Эти выплаты связаны с прожиточным минимумом и с первого декабря сумма пособия за четыре месяца составит 9924 грн. Однако минимальный размер пособия не "вырастет". На данный момент он составляет 650 грн – приналичии менее 6 месяцев страхового стажа и 1800 грн. если стаж более полугода.
Повышается размер алиментов
К прожиточному минимуму привязаны и алименты. Так, с 1 декабря минимальный размер алиментов на ребенка до 6 лет составит 1050 грн, на ребенка после 6 лет – 1309 грн. Максимальный размер алиментов составляет десять прожиточных минимумов для ребенка, соответственно возрасту.
Выплата тысячи гривен за вакцинацию
За этими выплатами в народе закрепилось название "Вовина тысяча". Деньги могут получить только украинцы, которые прошли полный курс вакцинации (2 дозы). Эти деньги будут виртуальными и оформить их можно через приложение "Дія". Потратить тысячу в виде сертификатов и ваучеров можно будет на железнодорожные и авиабилеты, билеты в кинотеатр, музеи или выставки, посещение бассейнов и фитнес-клубов.
Электронная прописка
Это нововведение позволит указать или изменить место регистрации, не выходя из дому за несколько минут. Для того, чтобы оформить регистрацию необходимо заполнить заявление в приложении, подписать его с помощью электронного ключа и получить разрешение собственника жилья.
Также вводится новое понятие "декларирование места проживания". Можно будет уведомить о фактической смене места проживания, заполнив декларацию в приложении "Дія". После этого не нужно будет отмечаться в военкомате при переезде. В паспорт старого образца больше не будут ставить отметку о месте регистрации, вся эта информация будет храниться в электронном виде.
Также в декабре расширяется список профессий, которые подлежат обязательной вакцинации. С 9 декабря это будут:
- работники учреждений, которые оказывают социальные услуги, социальной защиты детей и учреждений реабилитации;
- организации, предприятия и учреждения, которые относятся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- учреждения, предприятия и организации в списке объектов государственной собственности имеющих стратегическое значение для безопасности и экономики страны.