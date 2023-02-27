Что любит картофель при посадке: урожай будет некуда деть

Совсем скоро настанет время посадки картофеля. О том, что сделает урожай хорошим - расскажем далее.

Что любит картофель при посадке / коллаж фото pixabay.com

Как правило, картофель начинают сажать, когда ночные заморозки подходят к концу и температура почвы больше не опускается ниже 7 градусов. Такой период в Украине настанет совсем скоро, а значит сейчас самое время подумать о том, чем удобрить посадку.

Что любит картофель при посадке - самые распространенные удобрения

Безусловно, питательные вещества напрямую влияют на урожай, однако пагубное влияние может оказать также переизбыток этих веществ. Потому важно знать меру и пропорции удобрения.

Среди самых популярных удобрений эксперты называют органические и минеральные, ведь картофель реагирует на них одинаково хорошо. Среди органических удобрений можно выбрать, например, всем известный перегнивший навоз, его будет достаточно в количестве 200-250 граммов на лунку. Куриный помет - в этом случае важно не использовать его в свежем виде, поскольку он обжигает растения, для удобрения необходим сухой помет, который предварительно настоялся на воде в течение трех дней. Такого удобрения на одну лунку уйдет литр.

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Также можно использовать шелуху от лука - одна измельченная горсть на лунку, или древесная зола - 150-200 граммов на лунку.

Что нужно положить в лунку при посадке картофеля для хорошего урожая - минеральные удобрения

При посадке картофеля можно не утруждаться и использовать минеральные удобрения.

Дачники советуют выбирать мочевину (25-30 граммов, растворенных в 10 литрах воды) и удобрять одну лунку одним литром раствора, также в магазинах для садоводов можно приобрести комплексные удобрения. В использовании такого удобрения важно чередовать вещества, чтобы избежать накапливания нитратов в земле и следовать дозировке, указанной на упаковке.

Яичная скорлупа при посадке картофеля - удобрение, не набравшее популярности

Неоправданно редко для подкормки картофеля используют яичную скорлупу, однако этот вид удобрения достаточно неплох и провоцирует хороший урожай.

Для него необходимо хорошо промыть скорлупу и избавить от пленок, либо прокалить ее в духовке, после чего измельчить и добавлять порошок в лунки, распределяя по стенкам.

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