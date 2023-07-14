Что лучше пить – зеленый чай или кофе: полезные свойства и необычные рецепты

Многие задаются вопросом, почему в зеленом чае больше кофеина, чем в кофе и заблуждаются – кофеина такие больше именно в самом кофе, а не чае.

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В каком зеленом чае больше всего кофеина – ответить непросто, все зависит от ферментации и обработки чайного листа / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/lago.milk, ua.depositphotos.com

Зеленый чай и кофе – одни из самых популярных напитков среди многих людей. Дискуссии о том, что больше бодрит – зеленый чай или кофе, идут давно. Чай бодрит сильнее, чем кофе, но многие больше обращают внимание на свою расположенность к одному из двух напитков и на основании своего отношения уже делают выводы. Выбирайте напиток, который вам больше по вкусу, а мы расскажем вам подробнее о их свойствах.

Можно ли пить кофе и зеленый чай

Зеленый чай и кофе содержат в себе как кофеин, так и антиоксидантные вещества. Тем, у кого бессонница, беспокойства и панические расстройства, лучше пить именно зеленый чай, а не кофе. В чае содержится L-теанин – аминокислота, которая позволяет организму быть расслабленно бодрым.

Зеленый чай, как и кофе, влияют на снижение веса. Поскольку они источники тех же антиоксидантов, то защищают от окислительного стресса, который ускоряет старение.

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Антиоксиданты CGA в кофе и EGCG в зеленом чае, вместе с кофеином, помогают напиткам способствовать жиросжиганию и похудению в целом.

Впрочем, у зеленого чая и кофе есть и определенные недостатки. К примеру, разные ароматизированные соки и подсластители могут повысить калорийность напитка, что способно привести даже к увеличению веса.

Зеленый чай или кофе – где больше кофеина

Чайный лист содержит 3,5% кофеина, а кофейные бобы – чуть более 2%. Это в сухом виде, а в заваренном пропорции уже обратные. Впрочем, эффект бодрости отличается – кофе бодрит быстро и недолговременно, а зеленый чай дает больше расслабляющий и успокаивающий эффект.

Считается, что в чашке кофе до 160 мг кофеина, а в зеленом чае – не больше 45 мг. Впрочем, дискуссии о содержании кофеина в напитках все еще идут: люди не ограничиваются одной чашкой кофе или зеленого чая, поэтому все может зависеть и от количества миллилитров выпитого напитка.

К слову, в зеленом чае больше кофеина, чем в черном. Однако содержание кофеина в чае все же зависит от ферментации и обработки чайного листа.

Какой напиток лучше выбрать утром – решать вам, можно по настроению их чередовать и в разные дни принимать то кофе, то зеленый чай.

Что будет если, смешать зеленый чай с кофе

Можно удивляться, однако чай и кофе таки смешивают. Напиток пьют в Гонконге, Сингапуре, Малайзии, и Эфиопии. Европейцы, в основном, называют его грязный кофе или грязный чай.

Китайцы считают, чай и кофе можно смешивать для того, чтобы получить бодрость. Кофе действует быстро, но не очень долго, а чай медленно разгоняется, но дает энергию на пару часов.

В принципе, кофечай – напиток для особых любителей. И есть даже рецепты, как его приготовить.

Гоголь-моголь лате

Чтобы приготовить такой чай с кофе, нужно взять 200 мл чая, эспрессо, взбитый яичный желток с сахаром и мускатный орех.

Желток с сахаром взбивается миксером дол плотной пены. Чай заваривается с разными специями – корицей, гвоздикой и кардамоном. Далее добавляется порция эспрессо и выкладывается поверх яичная пена, которая потом посыпается мускатным орехом. Вполне можно добавить чайную ложку рома или бренди.

Кофечай с лимоном

Хорошо бодрит в случае простуды. Для приготовления понадобятся чашка чая, эспрессо, столовая ложка меда и лимон. Заваривается чай, добавляется эспрессо, после чего напиток охлаждается до теплого состояния. После этого в него кладут и размешивают мед. Также добавляется лимон или лимонный сок.