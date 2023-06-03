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Что лучше пить в жару горячее или холодное: напиток, который точно утоляет жажду

Елизавета Бельмас
3 июня 2023, 21:12 обновлено 3 июня, 21:25
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Не каждый человек легко переносит жару. Главред расскажет, что нужно пить летом в жару, чтобы было не так трудно ее перенести.
Что лучше пить в жару горячее или холодное
Что лучше пить в жару горячее или холодное / коллаж: Главред, фото: pexels

Лето уже наступило и свойственная ему жара - не для всех проста. Некоторые люди довольно трудно переживают высокую температуру. Для них мы расскажем, какой напиток хорошо утоляет жажду.

Что лучше пить в жару горячее или холодное - ответ на популярный вопрос

Каждый человек, который с трудом переносит жару, рано или поздно задумывается о том, что пить, чтобы охладиться. Удивительно, но факт - в жару лучше пить теплое, а не холодное. Лучше всего - горячий чай. Теплое приведет организм к балансу и он начнет выделять пот, тем самым охлаждая тело и организм. А вот холодное создаст неправильное ощущение охлаждения, при том на совсем краткий срок.

Что нужно пить летом в жару - варианты напитков

Для тех, кому горячий чай совсем неприятен - можно пить теплую воду или воду хотя бы комнатной температуры.

Также можно пить соки, однако при одном условии - они должны быть полностью натуральными, ведь пакетированный сок вызовет ещё большее желание пить. Та же история с квасом. натуральные ферменты помогут хорошо справиться с перевариванием пищи.

Помимо прочего, можно пить воду. Как бы там ни было, а это самый хороший борец с сухостью.

Смотрите видео о том, как бороться с жарой:

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