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Что лучше - листовой или гранулированный чай: как сделать правильный выбор

Алена Кюпели
20 июня 2023, 22:27 обновлено 20 июня, 22:45
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Листовой чай становится все более популярным среди любителей чая по многим причинам.
Чай
Как правило, листовой чай более высокого качества, чем чай в пакетиках. / коллаж фото УНИАН

Любители чая любят пить чай по многим причинам. Некоторым людям нравится тот факт, что они расслабляются, в то время как другие наслаждаются вкусом и потенциальной пользой для здоровья.

Независимо от того, по какой причине вы пьете чай, вы, вероятно, начали свое чайное путешествие с чайных пакетиков. Ведь чайные пакетики удобны и просты в использовании. Просто положите один в чашку с горячей водой, и все готово.

Но что, если мы скажем вам, что есть лучший способ насладиться чаем? Листовой чай становится все более популярным среди любителей чая по многим причинам. В этой статье мы рассмотрим, чем листовой чай отличается от гранулированного, чтобы вы могли решить, что подходит именно вам.

Что такое чайные пакетики?

Как следует из названия, чайные пакетики представляют собой небольшие пакетики, наполненные чайными листьями. Они были изобретены в 1904 году Томасом Салливаном, американским торговцем чаем, который рассылал образцы чая в шелковых мешочках. Его клиентам настолько понравилась эта идея, что они начали использовать пакеты для заваривания собственного чая.

Чайные пакетики стали популярны в Соединенных Штатах во время Второй мировой войны, потому что они были удобным способом заваривания чая без необходимости отмерять отдельные листы. Сегодня чай в пакетиках — самый популярный способ заваривания чая.

Чайные пакетики бывают двух видов: бумажные и сетчатые. Бумажные чайные пакетики изготавливаются из фильтровальной бумаги, запаянной по краям. Сетчатые чайные пакетики изготовлены из металлической сетки, которая также запаивается по краям.

Бумажные чайные пакетики более распространены, потому что их производство дешевле. Тем не менее, поклонники чая часто предпочитают сетчатые чайные пакетики, потому что они позволяют чайным листьям расширяться и лучше настаиваться.

Содержимое чайных пакетиков зависит от сорта чая. Черные чаи, улуны, зеленые чаи и белые чаи доступны в форме чайных пакетиков. Травяные чаи также часто встречаются в чайных пакетиках.

Что такое листовой чай?

Листовой чай — это именно то, на что он похож — чайные листья, которых нет в чайных пакетиках. Эти листья обычно больше, чем листья в чайных пакетиках, и менее обработаны.

Этот чай заваривают, добавляя листья в чашку или кастрюлю с горячей водой и давая им настояться в течение нескольких минут. Затем листья процеживают перед употреблением.

Он также имеет более сильный вкус, чем чай в пакетиках, потому что листья не так обработаны. Листья также способны полностью расширяться, что позволяет им высвобождать больше своего аромата.

Листовой чай доступен в тех же разновидностях, что и чай в пакетиках: черный, улун, зеленый, белый и травяной.

Чем листовой чай отличается от гранулированного

Чтобы определить, лучше ли листовой чай или гранулированный чай в пакетиках, это действительно зависит от того, что вы ищете.

Вот некоторые из основных различий между ними:

1. Качество

Как правило, листовой чай более высокого качества, чем гранулированный чай. Это связано с тем, что листовой чай изготавливают из целых или сломанных листьев, а чайные пакетики часто делают из гранул или пыли.

2. Вкус

Рассыпной листовой чай имеет более сильный вкус, чем гранулированный чай в пакетиках, потому что листья способны полностью раскрываться и высвобождать больше своего аромата.

3. Аромат

Листовой чай также имеет более сильный аромат, чем чай в пакетиках. Это связано с тем, что листья не так обработаны, и в результате они сохраняют больше натуральных растительных масел.

4. Простота и эффективность использования

Пакетированный чай более удобен и прост в использовании, чем листовой чай. Это потому, что вам не нужно беспокоиться об измерении листьев или их процеживании после замачивания.

На видео - советы от чайного сомелье:

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