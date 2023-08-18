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Что лучше филе бедра или грудка: удивительный ответ поразит опытных гурманов

Алексей Тесля
18 августа 2023, 01:40
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Что дешевле покупать грудку или филе - опытные хозяйки раскрыли секрет.
курица
Что выгоднее брать из курицы / Коллаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com

Куриное филе считает одним из самых вкусных кусочков. Это и не удивительно, ведь мясо из этой части курицы практически не содержит жил, хрящей и по праву заслужило всенародную любовь.

Отметим, что кулинары знают о том, что куриное филе является областью грудки птицы, которая очищена от киля и шкуры. При этом есть и другие, не менее привлекательные части курицы.

Что такое филе бедра: оно представляет собой кусок окорока, очищенного от шкурки и кости. Это мясо по праву заслужило славу одного из наиболее сочных, плотных и полезных кусков курицы.

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Что полезнее филе бедра или грудка

Споры об этом ведутся давно, и каждая из сторон может представить свои аргументы. Однако давайте обратимся к фактам. А они состоят в количестве калорий холестерина в двух продуктах:

  • в курином бедре – 120 ккал;
  • в куриной грудке – 110 ккал.

Чем отличается куриное филе от филе бедра

Мясо куриного бедра более нежное и ароматное, чем у грудки. В связи со значительным количеством жиров эту часть курицы называют одной из самых калорийных. Оно представляет собой своеобразный кусочек бескостной мякоти, который используется при приготовлении различных блюд и употребляется целиком. В отличие от грудки филейная часть бедра - это кусочек тушки, отделенный от каркаса. Оно может быть, как со шкуркой, так и без нее.

Что выгоднее покупать курицу или филе

Не секрет, что филе куриной грудки наиболее дорогая часть тушки. Это и не удивительно, ведь этот кусочек практически готов к приготовлению и не требует дополнительной обработки. Соответственно, немного дешевле будет купить отдельно куриные бедрышки, ножки или крылышки. И, наконец, наиболее выгодным станет покупка курицы целиком. Однако в таком случае вы должны быть готовы к самостоятельной разделке тушки птицы.

Как понять, что куриное филе свежее

При определении свежести мяса курицы обращайте внимание на его упругость. Ведь свежая курица достаточно упруга и при нажатии на мясо оно самостоятельно выправиться до исходного размера. А вот если мясо не свежее, на куске мяса так и останется "вмятина" от нажатия. Еще один признак – подгулявшее мясо курицы становиться желтоватым и покрывается неприятной слизью, становясь липким.

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