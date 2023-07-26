Что лучше для здоровья - цикорий или кофе: непростой ответ на частый вопрос

Цикорий - не такое безобидное растение, каким кажется на первый взгляд.

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Цикорийможет иметь ряд неприятных побочных эффектов / mpr-shop.ru

Кофе из цикория получают из обжаренного молотого корня растения цикория. Он имеет кофейный вкус, но не содержит кофеина. Можно ли пить цикорий если нельзя пить кофе?

Хотя кофе из цикория может иметь некоторые побочные эффекты, исследования также показывают, что он может иметь потенциальную пользу для здоровья. Поэтому некоторые люди могут посчитать его подходящей альтернативой кофе.

Кофе с цикорием набирает популярность как заменитель кофе без кофеина из-за его похожего вкуса. Цикорий может быть полезен для здоровья и может помочь контролировать уровень сахара в крови и улучшить пищеварение. Хотя данные свидетельствуют о том, что большинство людей хорошо переносят его, в некоторых случаях он может вызывать неблагоприятные побочные эффекты, такие как тяжелые аллергические реакции.

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Бодрит ли цикорий как кофе?

И корень цикория, и кофе содержат соединения, которые исследования связывают с потенциальной пользой для здоровья. Однако кофе также содержит кофеин, которого нет в корне цикория. Некоторые люди могут захотеть ограничить или исключить кофеин из своего рациона, что может сделать кофе с цикорием подходящей альтернативой. Но конечно, отсутсвие кофеина не придаст бодрости и энергии.

Кофе с цикорием польза и вред

Польза цикория

Корень цикория является богатым источником пищевых волокон, называемых инулином. Большая часть исследований о пользе для здоровья корня цикория сосредоточена на этом волокне. В 4-недельном клиническом испытании с участием 47 здоровых взрослых участников исследование показало, что потенциальная польза для здоровья от инулина может включать:

Сахар в крови: тест HbA1c — это измерение уровня глюкозы в крови человека. Он измеряет количество сахара в крови, связанного с гемоглобином, частью эритроцитов, которые переносят кислород. Корень цикория улучшил уровень HbA1c за счет подавления повышения уровня сахара в крови после еды.

Холестерин: корень цикория увеличивает количество адипонектина, гормона, который помогает защитить от накопления жира в стенках артерий.

Жир тела: в этом исследовании корень цикория не оказал существенного влияния на массу тела или жировые отложения. Однако процентное содержание жира в организме немного увеличилось в группе плацебо.

Функция кишечника: корень цикория может помочь улучшить фекальные свойства и перистальтику кишечника у некоторых людей. Корень цикория может быть полезен для снижения высокого уровня сахара в крови и облегчения дефекации.

В обзоре 2020 года отмечается, что в дополнение к содержанию инулина корень цикория также содержит кальций, магний и многие растительные химические вещества, такие как фенольные кислоты. Они обладают антиоксидантными свойствами и могут помочь защитить от сердечных заболеваний, диабета и воспалений.

Побочные эффекты цикория

Некоторые вещества, присутствующие в корне цикория, могут быть вредными. Например, исследование, проведенное в 2018 году, показало, что помимо антиоксидантов корень цикория может содержать некоторые токсичные вещества. Однако другие исследования показывают, что большинство людей хорошо переносят корень цикория.

Например, цикорий у некоторых людей может вызывать аллергические реакции. Человек, страдающий аллергией или экземой, должен быть осторожен при употреблении корня цикория или контакте с ним.

Кроме того, есть сообщения о том, что некоторые люди испытывают анафилаксию после приема инулина, входящего в состав корня цикория. Анафилаксия представляет собой опасную для жизни аллергическую реакцию, которая может привести к:

крапивнице

отеку горла

затрудненному дыханию

стеснению в груди

обмороку

Также отмечается, что необходимы дополнительные исследования для изучения безопасности корня цикория у беременных.

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