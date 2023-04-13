Что лечит чай каркаде и кому категорически он противопоказан

Оказывается каркаде может быть как полезным, так и иметь некоторые побочные эффекты.

https://news.glavred.info/chto-lechit-chay-karkade-10463368.html Ссылка скопирована

Каркаде / freepik.com

Гибискус — съедобное цветущее растение, произрастающее в некоторых частях Африки и Азии, хотя его также культивируют в Мексике и Центральной Америке. Вопреки распространенному мнению, часть растения, которую можно есть и пить, — это не лепестки, а скорее чашечки цветка.

Гибискус, также известный как розелла, щавель и зобо, чаще всего употребляется в виде чая. Чай каркаде готовят путем замачивания красных высушенных чашечек растения в холодной или горячей воде. Однако высушенные чашечки также широко используются в кулинарии — от приготовления сиропа и варенья из гибискуса до веганских тако.

Сушеный гибискус также можно использовать для придания вкуса и цвета напиткам. Эти красные чашечки, найденные под налетом, содержат высокую концентрацию антоцианов, красно-синего пигмента с антиоксидантными свойствами, который придает гибискусу довольно глубокий красный цвет.

видео дня

Гибискус обладает освежающим цветочным вкусом, в котором сочетаются фруктовые, терпкие и сладкие нотки. Некоторые люди сравнивают вкус гибискуса со вкусом клюквы, но с цветочным оттенком.

Чем полезен и вреден чай каркаде

Хотя чай из гибискуса не богат витаминами и минералами, он довольно богат антиоксидантами, называемыми полифенолами, особенно антоцианами.

Энн Данахи, RDN, зарегистрированный диетолог из Скоттсдейла, штат Аризона, и владелица Craving Something Healthy, говорит, что антиоксиданты в чае из гибискуса "в значительной степени объясняют великолепный красно-фуксийский цвет чая и многочисленные преимущества для здоровья". Хотя чай из гибискуса не заменяет лекарства, исследования, связанные с этим успокаивающим напитком, интересны.

Содержит противовоспалительные свойства

Зарегистрированный диетолог Келси Лоренц отмечает, что "антоцианы связаны с профилактикой диабета и обладают мощным противовоспалительным действием". Кроме того, антоцианы известны как потенциальные антиангиогенные агенты. Антиангиогенные средства препятствуют образованию в организме новых кровеносных сосудов, "питающих" злокачественные клетки кислородом.

Может снизить уровень липидов в крови

Липиды вашей крови состоят в основном из трех компонентов: холестерина ЛПНП, известного как плохой холестерин, холестерина ЛПВП, известного как хороший, и триглицеридов, которые могут увеличить риск сердечных заболеваний. По данным StatPearls, дислипидемия — это состояние, которое может привести к сердечным заболеваниям и характеризуется дисбалансом холестерина ЛПВП, холестерина ЛПНП и триглицеридов.

В обзоре терапевтического использования гибискуса за 2018 год, опубликованном в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy, отмечается, что экстракт гибискуса снижает уровни ЛПНП и триглицеридов, не влияя на уровни ЛПВП. Потенциальное влияние гибискуса на снижение уровня липидов в крови может положительно повлиять на ожирение печени.

Может снизить кровяное давление

Чем полезен чай каркаде для женщин? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, высокое кровяное давление, в медицине известное как гипертония. Как следует из названия, гипертония вызывает повышение артериального давления в артериях, создавая чрезмерную нагрузку на сердце и увеличивая риск сердечных заболеваний и инсульта. Традиционно цветок гибискуса использовался для снижения артериального давления. Исследования показали, что экстракт гибискуса можно использовать при гипертонии легкой и средней степени тяжести.

Может помочь с уровнем сахара в крови

Хронический высокий уровень сахара в крови может привести к повреждению почек, печени и зрения, а также к другим проблемам со здоровьем. Исследование, опубликованное в 2022 году в Pharmaceuticals, показало благотворное влияние чая каркаде на уровень сахара в крови; однако необходимы дополнительные исследования, чтобы быть уверенным в связи.

Возможные побочные эффекты

Кому нельзя пить чай из каркаде? Гибискус считается безопасным при употреблении в умеренных количествах в чае (от 2 до 4 чашек в день) и пищевых продуктах. Однако доктор Кристин Драйер сообщает, что высокие дозы могут вызвать токсичность. Драайер также отмечает, что гибискус может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, особенно с теми, которые используются для лечения высокого кровяного давления или диабета.

Лоренц также рекомендует избегать употребления гибискуса во время беременности и кормления грудью, а также перед операцией из-за его эффекта снижения артериального давления. Кроме того, имейте в виду, что гибискус может оказывать мочегонное действие на организм, что в избытке может привести к обезвоживанию организма.

Как всегда, важно проконсультироваться со своим лечащим врачом, прежде чем добавлять что-то новое в свой рацион.