Что категорически нельзя дарить: подарки, которых стоит избежать

Дарить подарки всегда приятно, однако мало кто знает, что они могут принести в жизнь человека настоящее несчастье.

Что категорически нельзя дарить / коллаж фото pexels.com

Иногда даже доброе намерение может принести человеку неудачи и беды. Для того, чтобы этого не произошло - стоит узнать, какие подарки могут навлечь ненастья на человека.

Что категорически нельзя дарить - основные правила

Некоторые вещи человеку необходимо покупать себе только самостоятельно. Всё потому, что принять их в дар - всё равно что принять в руки беду. Эзотерики утверждают, что есть определенный список вещей, которые нельзя дарить любом человеку. Среди них: носовые платки - сообщается, что они принесут в жизнь слезы, полотенца и свечи, в свою очередь - к похоронам. Также, согласно приметам лучше не дарить зеркала, они могут привлечь в жизнь неприятности и ненастья. И, наконец - нижнее белье. Приметы гласят, что подаренное нижнее белье рано или поздно приведет к изменам.

Что не нужно дарить женщинам - особые запреты

Любая женщина хочет быть счастливой и радостной. Однако иногда случайно и неосторожно подаренный подарок может нарушить этот план и принести невзгоды. Приметы не советуют дарит женщинам средства личной гигиены, они могут ухудшить самочувствие, также лучше не преподносить женщине часы - ведь они, по словам эзотериков, могут забрать годы жизни. Помимо прочего, эксперты утверждают, что одним из худших подарков женщине могут быть домашние тапочки, особенно - белого цвета.

видео дня

Что нельзя дарить мужчине - неудачные подарки для сильного пола

Несмотря на то, что нож порой кажется отличный подарком для мужчины - он не принесет ничего хорошего. Приметы говорят о том, что режущие предметы приносят в жизнь мужчины напряжение во всех профессиональных сферах. Также эзотерики не советуют дарить мужчинам посуду, в частности - пустую. Такой подарок может принести в его дом бедность.

Также вам может быть интересно: