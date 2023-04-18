Что использовать вместо плойки: 3 способа порадовать себя красивыми локонами

Локоны - одна из любимых причесок многих женщин.

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Что использовать вместо плойки / коллаж фото instagram stilist_koroleva_/afrokosa_vrn

Для того, чтобы порадовать себя красивой прической, необязательно иметь плойку и пользоваться ею. К тому же, давно известно, что такие приборы могут портить волосы. Главред расскажет о нескольких безопасных способах сделать кудри дома.

Что использовать вместо плойки - 1 способ

Первый способ - самый простой и природный. Для него достаточно вымыть волосы и ждать пока они будут сохнуть. Не дожидаясь полного высыхания необходимо аккуратно прочесать волосы и не слишком туго (чтобы продолжили высыхать) собрать волосы в жгут, а затем в "пучок".

Спустя несколько часов, а лучше на утро - волосы стоит распустить. Этот способ не подойдет для торжественных мероприятий, однако может обеспечить легкие и красивые кудри в повседневности.

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Как сделать кудри без плойки и бигудей на ночь - 2 способ

Один из самых простых способов "из детства" является накручивание волос на полоски любой ткани. Сделать это достаточно просто: волосы стоит поделить на пряди и поочередно накрутить и на полоски ткани, после чего два края полоски связать между собой. Так стоит проделать с всеми волосами.

Примечательно то, что в этом случае величину локонов можно регулировать всего лишь выбирая толщину пряди. Также для лучшего результата на слегка влажные волосы можно нанести мусс или пенку перед накручиванием.

Как сделать кудри на ночь в домашних условиях - 3 способ

Этот способ немного похож на первый, однако всё же немного отличается. Его "прелесть" в том, что для этого способа не понадобятся никакие подручные средства кроме резинок.

Слегка влажные волосы стоит обработать муссом или пенкой и разделить на множество равномерных прядей. Сразу после разделения каждую прядь необходимо закрутить в жгуты и те самые маленькие "пучки".

Таким образом вы получите множество локонов на следующие утро, однако спать с такой "прической" не всегда удобно.

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