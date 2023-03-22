Что хорошо растет рядом с луком: хитрой уловке позавидуют опытные огородники

Что нельзя сажать рядом с луком - удивительный ответ на простой вопрос.

Что можно посадить на грядке с луком / Couleur/Pixabay

Лук по праву пользуется среди огородников заслуженной любовью и уважением. Эта овощная культура неприхотлива и широко используется как в свежем, так и замороженном виде.

Поэтому вопрос о том, какие овощи можно сажать рядом с луком, в период подготовки выбора места для грядки приобретает особое значение.

Что можно высаживать вместе с луком

Лук поистине является универсальной культурой – он хорошо переносит соседство с целым рядом других растений.

видео дня

Хорошие соседи для лука:

неплохо ладит лук с морковью;

на соседних грядках с луком можно смело высаживать землянику и клубнику;

не будет проблем у лука с укропом;

отменно сочетаются на соседних грядка помидоры и лук;

в целом нормальные отношения у лука с редисом;

еще один хороший сосед – капуста.

Что не любит лук

Для того чтобы урожай лука был отменным, стоит помнить о том, что для выращивания лука нельзя выбирать места с постоянной тенью. Обратите внимание на то, чтобы грядки с луком имели достаточный прогрев, а также не были в "болоте" с плохим оттоком воды. Специалисты советуют выбирать участки для грядок с луком на почвах с некислым суглинком.

Где любит расти лук

Важно правило: при выращивании лука старайтесь выбрать местечко на участке, которое не будет зажато строениями и высокими деревьями, при этом можно оставить немного тени. Для того чтобы урожай радовал, не забывайте подготовить почву. Перед высадкой лука тщательно вскопайте огород и при необходимости добавьте питательные элементы.

Где лучше сажать лук в тени или на солнце

Следует помнить простую истину – все зависит от климатических особенностей места выращивания лука. Если ваш регион богат на солнечные лучи, ищите участок с небольшим затенением. Однако в регионах с более суровым климатом, недостаток солнечных лучей может негативно сказаться на будущем урожае.

Читайте еще: