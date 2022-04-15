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Что есть при диарее: эти продукты могут помочь

15 апреля 2022, 04:45

При диарее есть список продуктов, которые нельзя употреблять.

туалет, унитаз
Диарея случается с каждым / pixabay.com

Эпизодическая диарея является обычным явлением, и у большинства людей она возникает по крайней мере один или два раза в год. В большинстве случаев симптомы исчезают через несколько дней.

Люди могут справиться с симптомами диареи, отдыхая, избегая обезвоживания и внося определенные коррективы в свой рацион. В то время как некоторые продукты могут способствовать выздоровлению, другие потенциально могут усугубить симптомы, пишет Medical News Today.

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Хотя, как правило, можно справиться с эпизодическими приступами диареи в домашних условиях, любой, кто испытывает постоянную диарею, должен обратиться к врачу, так как со временем он может стать обезвоженным.

Что такое диарея?

Диарея – это кал с рыхлой консистенцией или скорее жидкий, чем твердый. Это распространенная проблема, которая может затронуть человека пару раз в год. Диарея обычно проходит в течение недели или меньше.

Люди с хроническими заболеваниями пищеварения, такими как синдром раздраженного кишечника (СРК) или болезнь Крона, могут более регулярно испытывать диарею.

Помимо жидкого кала, диарея связана с другими симптомами пищеварения, включая:

  • спазмы
  • вздутие живота и боль
  • ощущение бурления в кишечнике
  • острая потребность в дефекации
  • тошнота
  • рвота
  • высокая температура

Диета человека имеет решающее значение, если он испытывает диарею. Некоторые продукты могут помочь облегчить симптомы диареи, в то время как другие могут усугубить их.

Продукты, которые нужно есть

Во время выздоровления от диареи человек должен есть мягкую, простую пищу, которая легко усваивается и помогает абсорбировать некоторое количество воды из стула.

Людям с диареей следует есть мягкую пищу, так как острая или сложная пища может раздражать кишечник. Врачи часто рекомендуют диету BRAT, которая включает:

  • бананы
  • обычный белый рис
  • яблочное пюре
  • хлеб или тост

Другие подходящие продукты включают:

  • отварной картофель
  • крекеры без приправ
  • горячие каши, такие как овсянка, манная каша или рисовая каша

Эти продукты могут быть особенно полезны в первый день борьбы с диареей. Если вы будете есть много маленьких порций в течение дня, а не несколько больших, это поможет предотвратить перегрузку пищеварительной системы.

Пробиотики

Пробиотические продукты, такие как йогурт и кефир, могут помочь в некоторых случаях. Пробиотики помогают пищеварению, улучшая баланс хороших и плохих бактерий в кишечнике.

Однако молочные продукты могут раздражать пищеварительную систему, потому что их трудно переваривать. В связи с этим человек может захотеть попробовать немолочные источники пробиотиков, такие как ферментированное соевое молоко, фрукты и овощи.

Человек должен поговорить с врачом перед использованием пробиотиков.

Что пить

Жидкости также жизненно важны для восстановления. Людям с диареей необходимо пить много воды в течение дня, и они должны выпивать дополнительную чашку воды после каждого опорожнения кишечника.

Употребление большого количества воды помогает предотвратить обезвоживание и вывести токсины из организма.

Помимо воды, из-за диареи организм теряет минералы и электролиты. Людям следует стараться пить жидкости, содержащие минералы и электролиты, чтобы восполнить потери. Источники электролитов и минералов включают:

  • суп или бульон
  • кокосовая вода
  • электролитная вода
  • спортивные напитки

Продукты, которых следует избегать

Многие продукты могут ухудшить пищеварительную систему и усугубить диарею. К ним относятся:

Острая пища

Острые ингредиенты могут раздражать пищеварительную систему. Людям, страдающим диареей, следует придерживаться пресной пищи, так как она представляет наименьший риск возбуждения пищеварительной системы.

Жареная еда

При выздоровлении от диареи не рекомендуется есть продукты с высоким содержанием жира или масла. Жиры и масла, добавленные при жарке, могут быть трудны для обработки чувствительной пищеварительной системой и, вероятно, усугубят симптомы.

Вместо этого можно попробовать есть вареные или приготовленные на пару овощи и нежирные белки.

Людям с диареей также следует избегать искусственных подсластителей, некоторые из которых могут оказывать слабительное действие.

Продукты с высоким содержанием клетчатки

Клетчатка помогает поддерживать активность пищеварительной системы. Обычно это хорошо, но когда организм пытается оправиться от диареи, клетчатка может усугубить симптомы.

Нерастворимые волокна, которые являются основным виновником, находятся в различных продуктах, в том числе:

  • цельные зерна, такие как пшеница, рис и ячмень
  • цельнозерновой хлеб или выпечка
  • зерновые хлопья
  • орехи и семена

Растворимые волокна, такие как пектин в яблоках и бананах, действительно могут помочь человеку вылечиться от диареи. Тем не менее, человек все равно должен попытаться ограничить их потребление, по крайней мере, в первый день симптомов.

Другие продукты, которые нельзя есть

Другие продукты, которые могут раздражать кишечник во время диареи, включают:

  • наиболее обработанные, упакованные продукты
  • бобовые, в том числе нут, фасоль, горох и чечевица
  • продукты, которые производят газ в кишечнике, такие как капуста, брокколи и цветная капуста
  • жирное мясо, включая свинину и телятину
  • молочные продукты
  • орехи
  • сырые овощи

Что нельзя пить

Напитки с кофеином, такие как кофе, чай и газированные напитки, могут чрезмерно стимулировать пищеварительную систему и усугублять симптомы.

Газированные напитки также могут вызывать раздражение или способствовать возникновению других симптомов, таких как вздутие живота и судороги. Людям также следует избегать употребления алкоголя при диарее.

Хотя многие спортивные напитки содержат электролиты, которые могут помочь при обезвоживании, в них часто добавляют сахар или искусственные подсластители. Кокосовая вода и вода, обогащенная электролитами, являются хорошими альтернативами.

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