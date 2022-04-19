Что есть при изжоге: семь продуктов, которые могут помочь

Изжога может доставлять сильный дискомфорт / ua.depositphotos.com

Если вы часто испытываете изжогу или расстройство желудка, вы, вероятно, знаете, какие продукты обычно вызывают такой дискомфорт. Хотя существует множество общих триггеров, таких как цитрусовые и газированные напитки, есть также ряд хороших продуктов для лечения кислотного рефлюкса, которые могут помочь предотвратить ваши симптомы.

Изжога и несварение желудка являются симптомами кислотного рефлюкса, вызванного нарушением функции нижнего пищеводного сфинктера, клапана между желудком и пищеводом, по данным Чикагского медицинского университета.

Как пишет Livestrong.com, если клапан не работает должным образом, содержимое желудка может вернуться в пищевод и вызвать раздражение.

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Во многих случаях симптомы кислотного рефлюкса можно контролировать с помощью диеты и факторов образа жизни. Но без надлежащего мониторинга состояния осложнения со временем могут привести к гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), согласно данным Национального института здравоохранения. ГЭРБ является более тяжелым и длительным заболеванием, которое включает неприятные симптомы кислотного рефлюкса.

Эти симптомы ГЭРБ включают:

Отрыжка

Вздутие живота

Грудная боль

Хронический кашель

Затруднение глотания

Чувство сытости после употребления небольшого количества пищи

Избыток слюны

Ощущение кома в горле

Изжога

Охриплость

Тошнота

Регургитация

Одышка

Забота о себе и соблюдение диеты могут помочь держать кислотный рефлюкс под контролем до того, как он приведет к ГЭРБ. Если вы живете с каким-либо заболеванием, у вас, вероятно, уже есть список продуктов, которых следует избегать при ГЭРБ — острая пища, шоколад, кислые фрукты и жирная пища. И вам, возможно, сказали не ложиться сразу после еды и есть медленно.

Хотя все эти рекомендации важны, может быть довольно неприятно слышать, что вы не можете есть все время. Так что давайте вместо этого сосредоточимся на том, что вы можете есть. Вот лучшие продукты для лечения кислотного рефлюкса, в том числе продукты, уменьшающие кислотный рефлюкс, и продукты, предотвращающие кислотный рефлюкс.

1. Цельнозерновые и бобовые

Цельнозерновые и бобовые являются одними из лучших продуктов для лечения изжоги — не только потому, что они полезны для общего состояния здоровья, но и потому, что они, как правило, содержат больше клетчатки, чем другие продукты. По данным Johns Hopkins Medicine, клетчатка может предотвратить столь частое появление симптомов кислотного рефлюкса.

Получая достаточное количество клетчатки в своем рационе, процессы пищеварения и опорожнения желудка происходят быстрее. Согласно исследованию, опубликованному в июне 2018 года в World Journal of Gastroenterology​.

Другими словами, клетчатка может помочь предотвратить раскрытие нижнего пищеводного сфинктера и может помочь ускорить процесс, чтобы уменьшить давление и вздутие в желудке.

А цельнозерновые продукты являются одним из основных источников волокнистой пищи, полезной при кислотном рефлюксе. "Овсянка и другие цельнозерновые продукты успокаивают и легко переносятся. Они богаты клетчаткой и содержат мало сахара, что может помочь уменьшить симптомы ГЭРБ", — говорит Эбби Шарп, доктор медицинских наук.

Другие цельнозерновые продукты для предотвращения или остановки изжоги включают:

Цельнозерновой и ржаной хлеб (лучшим хлебом при кислотном рефлюксе является любой цельнозерновой сорт, а не белый хлеб)

Коричневый рис

Лебеда

Попкорн

Лорен О'Коннор, которая специализируется на лечении ГЭРБ, также рекомендует эти продукты, чтобы избежать кислотного рефлюкса:

Все сухие бобы, такие как фасоль

Вся чечевица

Нут

Эдамаме

Голубиный горох

2. Овощи

Хотя никакие продукты не лечат изжогу, овощи являются безопасным выбором при болях при ГЭРБ.

Овощи являются основной частью средиземноморской диеты, они хороши при кислотном рефлюксе и являются одними из лучших продуктов для борьбы с изжогой, потому что они, как правило, легкие для желудка. "Есть много овощей, подходящих для людей с рефлюксом, — говорит О’Коннор, — и для выздоровления необходимо получать их в большом количестве".

По данным клиники Кливленда, эксперты рекомендуют получать три или более порций овощей каждый день, причем одна порция эквивалентна либо 1/2 стакана вареных овощей, либо 1 стакану сырых.

О’Коннор рекомендует следующие овощи, которые лучше всего подходят для лечения ГЭРБ:

Цветная капуста

Огурец

Цуккини

Морковь

Брокколи

Кале

Горох

Мускатная тыква

По данным Johns Hopkins Medicine, крахмалистые овощи, такие как сладкий картофель, также полезны при ГЭРБ. Сладкий картофель полезен при изжоге, потому что он богат клетчаткой. Обычный картофель тоже помогает при изжоге по той же причине.

И действительно, согласно данным Академии питания и диетологии, все овощи могут помочь вам удовлетворить рекомендуемую норму клетчатки, которая составляет 14 граммов на каждую 1000 калорий в день.

3. Фрукты с пониженной кислотностью

Фрукты часто считаются запрещенными при рефлюксной диете, но есть только некоторые из них, от которых вам следует держаться подальше, например, от цитрусовых и соков. В противном случае фрукты в целом связаны с более низким риском развития ГЭРБ, согласно исследованию, проведенному в ноябре 2017 года в Research in Medical Sciences​​.

Кислотный рефлюкс может привести к эзофагиту — воспалению пищевода. Поддержание контроля над воспалением, если у вас кислотный рефлюкс, может помочь предотвратить прогрессирование рефлюкса в эзофагит. По данным Harvard Health Publishing, фрукты являются важной частью противовоспалительной диеты.

О'Коннор говорит, что некоторые фрукты не должны вызывать изжогу. Вот ее рекомендации о том, что есть при приступах кислотного рефлюкса (или, чтобы предотвратить его вообще):

Груши

Дыни

Бананы

Авокадо

Кроме того, черника, малина и яблоки также полезны при кислотном рефлюксе, говорит доктор Шахзади Девье.

4. Полезные жиры

Возможно, вы слышали, что жирная пища может спровоцировать приступ изжоги. И хотя это верно для продуктов, богатых насыщенными или транс-жирами (например, жареное или фаст-фуд, красное мясо и обработанная выпечка), некоторые полезные жиры могут на самом деле иметь противоположный эффект, по данным Международного фонда функциональных желудочно-кишечных расстройств (IFFGD).

Включение умеренного количества мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров в пищу при изжоге является частью сбалансированной общей диеты, которая может помочь вам справиться с этим заболеванием. Согласно IFFGD, здоровые источники жира включают:

Масла (например, оливковое, кунжутное, рапсовое, подсолнечное и авокадо)

Орехи и ореховое масло

Семена

Соевые продукты, такие как тофу и соевые бобы

Жирная рыба, такая как лосось и форель

Совет

Употребление в пищу хороших продуктов при изжоге — не единственная часть диетической головоломки, когда дело доходит до облегчения ваших симптомов — есть и другие естественные средства от изжоги, которые стоит попробовать.

"Чтобы укротить изжогу, нужно не только разрешить и избегать списков, но и размер порций", — говорит Бонни Тауб-Дикс, доктор медицинских наук. "Люди, которые переедают за один присест, могут испытывать больший дискомфорт, чем те, кто делит приемы пищи и перекусы на меньшие порции в течение дня".

5. Нежирные белки

Точно так же белок является важной частью любой сбалансированной диеты. Но если у вас изжога, выбирайте тщательно. Согласно IFFGD, выбирайте нежирные источники белка без кожицы, такие как:

Яйца

Рыбы

Тунец

Тофу

Курица или индейка без кожи

Выбирайте белки, приготовленные на гриле, вареные, жареные или запеченные, а не жареные, чтобы еще больше снизить вероятность появления симптомов рефлюкса.

6. Вода

Может быть, это не совсем "еда", но определение некоторых полезных для вас жидкостей в этом списке очень важно. Хотя вода сама по себе не обязательно оказывает целебное действие, замена других напитков (таких как алкоголь или кофе) водой может помочь облегчить симптомы изжоги.

Вам просто нужно избегать газированной воды, так как было обнаружено, что они ухудшают симптомы, по данным Johns Hopkins Medicine.

Согласно исследованию Gut and Liver, проведенному в январе 2018 года, у некоторых людей с ГЭРБ вздутие живота может быть не только неприятным симптомом, но и способствовать вздутию живота. Хотя может показаться нелогичным избавляться от вздутия живота жидкостью, это именно то, что вы должны делать.

Питьевая вода также может помочь разбавить желудочную кислоту, говорит Элизабет Уорд, и это может быть невероятно полезно, если вы естественным образом вырабатываете много желудочной кислоты.

По данным Johns Hopkins Medicine, употребление в пищу продуктов с высоким содержанием воды и жевание резинки через 30 минут после еды может помочь нейтрализовать и разбавить желудочную кислоту.

7. Имбирь

Если вам нужно больше идей для успокаивающих жидкостей, О'Коннор рекомендует имбирный чай.

"Имбирь помогает пищеварению, стимулируя слюну и желудочные ферменты", — говорит она. "Он устраняет избыток газа и успокаивает желудочно-кишечный тракт".

Чтобы приготовить имбирный чай дома, О'Коннор рекомендует кипятить несколько ломтиков очищенного корня имбиря в горячей воде на плите. Затем процедите кусочки имбиря и дайте жидкости достаточно остыть, чтобы вы могли с комфортом пить его.