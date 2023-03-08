Что если телефон стоял на зарядке всю ночь: как это может испортить ваш мобильный

Мобильный телефон есть сейчас практически у каждого человека, он давно стал незаменимой вещью.

Можно ли держать телефон на зарядке после 100 / ua.depositphotos.com

Каждому владельцу хочется, чтобы гаджет служил как можно дольше, однако мало кто знает, что одна из самых главных деталей телефона - аккумулятор может испортиться от неправильной зарядки.

Что если телефон стоял на зарядке всю ночь - чем это грозит

Многие привыкли ставить телефон на зарядку на ночь, не задумываясь о том, что это может принести непоправимые последствия для гаджета.

У каждого мобильного аккумулятора есть определенный цикл зарядки-перезарядки, превысив который телефон начинает работать плохо. Со временем механизм начнет портиться, а мобильный садиться быстрее.

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Можно ли держать телефон на зарядке после 100% - еще одна угроза

Помимо того, что телефон категорически нельзя оставлять на зарядке на ночь, также стоит следить за тем, чтобы аккумулятор не перезаряжался свыше 100 процентов. Всё потому, что долгая зарядка влияет на потерю емкости и приводит к тому, что в какой-то момент телефон теряет возможность держать заряд.

Как долго можно держать телефон на зарядке - оптимальное решение

Выше мы уже рассказали, что оставлять телефон на зарядке на ночь не стоит, а также долго держать на зарядке, после того как гаджет уже зарядился на 100%.

Эксперты утверждают, что оптимальное решение - это держать телефон заряженным на уровне от 30 до 80%. Таким образом телефон может сохраниться и "прожить" дольше.

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