Что едят и пьют долгожители перед сном: четыре главных продукта

Вы не поверите, но то, что они едят и пьют перед сном, играет большую роль/ Pixabay

Наибольшее количество долгожителей проживают в так называемых "голубых зонах".

Этот термин относится к пяти регионам мира - Окинаве, Японии; Сардиния, Италия; Никоя, Коста-Рика; Икария, Греция; и Лома Линда, Калифорния, где люди не только регулярно достигают трехзначного числа, но их разум и тело по-прежнему работают хорошо.

Журналист National Geographic Дэн Бюттнер много лет писал об этих регионах и назвал их Голубыми зонами. В каждом регионе (конечно) есть свои особые привычки, кухня и культура, но все пять мест разделяют несколько ценностей: сохранение твердого смысла цели, питание в основном растительной пищей и ежедневное движение - вот три таких примера.

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Другой - ценит низкий уровень стресса, что, естественно, означает, что полноценный сон является главным приоритетом, пишет Well and good.

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Так как они это делают? Вы не поверите, но то, что они едят и пьют перед сном, играет большую роль. Вот пять советов по долгой жизни от жителей голубых зон на тему еды для лучшего отдыха и долголетия.

Что едят, пьют и делают самые долгоживущие люди в мире перед сном для спокойного сна

1. Жители синих зон обычно избегают продуктов с добавлением сахара - и перед сном, и всегда

Сказать сахар = плохо - это слишком упрощенно, потому что существует много разных видов сахара (если быть точным, 17). Но тот, который проблематичен для вашего здоровья, - это добавленные сахара. Еда, которую едят люди в Голубых зонах, обычно не содержит добавленного сахара, если только она не предназначена для празднования. Скорее всего, в этих регионах есть сахар не является привычкой, и люди, живущие в них, как правило, сознательно употребляют его.

Что касается сна, исследования показали, что потребление добавленного сахара перед сном способствует более беспокойному, нарушенному сну, а также в первую очередь увеличивает время засыпания. Во многом это связано с резким скачком и падением уровня сахара в крови, которые обычно происходят после употребления добавленного сахара.

2. В Голубых зонах пьют зеленый чай (много-много)

Чай - один из немногих напитков, которые пьют люди в Голубых зонах (остальные - вода, кофе и красное вино). "Жители Окинавы питаются зеленым чаем в течение всего дня, и было доказано, что зеленый чай снижает риск сердечных заболеваний и некоторых видов рака", - говорится на сайте Blue Zones. Одним из многих преимуществ зеленого чая является то, что он не приводит к сбоям в работе, как кофе, но он также полон антиоксидантов.

Если вы чувствительны даже к небольшому количеству кофеина, не пейте. Вместо этого пейте травяной чай, например ромашковый или мятный, перед сном (или позже днем).

3. Пьют красное вино после 17:00 и в меру

Вы можете быть удивлены, обнаружив вино в списке. И Бюттнер с готовностью признает, что существуют разногласия по поводу того, чтобы считать алкоголь полезным для здоровья - не говоря уже о сне - в любом случае. "Я хорошо осведомлен о недавних исследованиях алкоголя, показывающих, что он увеличивает вероятность рака груди у женщин или что он может вызывать падения, автокатастрофы и другие смертельные исходы", - говорит он.

"Но я могу вам сказать, что во всех пяти Голубых зонах они пьют немного каждый день, и это повышает их качество жизни", - говорит он. "Если вы выпьете немного красного вина с пищей на растительной основе, это примерно в четыре раза увеличит абсорбцию флавоноидов или антиоксидантов и снизит уровень кортизола в конце дня", - также ранее сказал он.

Нейробиолог Кристен Виллумье, доктор философии, сказала, что "алкоголь изначально оказывает седативное действие, [но] после того, как он метаболизируется, он может привести к нарушению и плохому качеству сна позже ночью".

4. Люди в синих зонах не часто едят прямо перед сном

На Окинаве, Япония, они стараются оставлять достаточно времени между последним приемом пищи в день и тем, когда ложатся спать на ночь - большинство из них делают ужин самым маленьким блюдом дня и едят его ранним вечером.

"Пища вызывает выработку нашим организмом инсулина, который работает в противовес гормону сна, мелатонину. Слишком много еды или близкий прием ко сну может снизить выработку мелатонина в организме и затруднить засыпание", - ранее сообщала Уитни Инглиш Табаи.

5. Они едят хлеб из цельного зерна

Отбеленной белой муке нет места в меню в синих зонах, но это не значит, что запрещен любой хлеб. Люди в этих регионах часто едят хлеб из цельного зерна, такого как рожь и ячмень, который содержит питательные вещества и минералы, такие как триптофан и магний.

Первый помогает повысить уровень серотонина, который является предшественником выработки мелатонина, а второй помогает расслабиться и хорошо выспаться.