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Что должно быть в машине летом: на случай жары и непредвиденных ситуаций

Елизавета Бельмас
31 мая 2023, 18:37 обновлено 31 мая, 18:48
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Передвижение в машине должно делать жизнь более комфортным. Главред расскажет, что нужно иметь в машине на всякий случай.
Что должно быть в машине летом
Что должно быть в машине летом / коллаж: Главред, фото: instagram agafonova_toys_34/777_m.a.m.a.s.y.a_777

Машина создана для того, чтобы делать жизнь человека более комфортной. Однако не всегда достаточно просто иметь автомобиль, для обеспечения комфорта и безопасности может понадобиться несколько предметов, которые стоит самостоятельно положить в машину. Мы расскажем, что нужно всегда иметь в машине на разные случаи жизни.

Что нужно иметь в машине на всякий случай - безопасность превыше всего

Всем известно, что на дорогах достаточно часто случаются происшествия, связанные с автомобилями. На этот случай очень важно иметь аптечку, желательно - с бинтами и турникетом. Иногда наличие аптечки может спасти жизнь вам или тем, кто оказался с вами на дороге.

Что обязательно должно быть в машине - обязательный набор

Конечно, куда без документов? Для того, чтобы беззаботно передвигаться на своем транспорте, в машине всегда должны быть документы и удостоверения. Также важно иметь огнетушитель. Для легкового авто достаточно порошкового или углекислотного.

Что должно быть в машине летом - спасут от жары и другого

Лето - достаточно трудная пора в уходе за автомобилем. Для того, чтобы облегчить себе жизнь, необходимо позаботиться о нескольких предметах. Для начала - солнцезащитные шторки на окна. Для тех, у кого кожаный салон - эта вещь вообще незаменима. Под действием солнечных лучей сидения могут нагреваться так, что сесть на них будет невозможно.

Также важно иметь маленький вентилятор. В сильную жару не всегда даже кондиционер может помочь пережить час пик солнца. Для этого можно приобрести автомобильный вентилятор и прикрепить его на заднее сидение.

Помимо прочего, необходим скребок. В зимнее время с помощью него убирают лед, а вот летом он поможет избавиться от большого количества насекомых, которые прилипают к стеклу, если авто едет по трассе.

Смотрите видео о том, как ухаживать за автомобилем летом:

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