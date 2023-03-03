Что должно быть в гардеробе каждой женщины: 9 незаменимых вещей, которые всегда "спасут" образ

Для создания любого образа нужны базовые вещи, которые можно "украсить" яркими элементами и сочетать с любыми другими предметами гардероба.

Базовый гардероб 2023 включает классические джинсы / Instagram

Все мы разные, и вкусы наши отличаются. Тем не менее, есть некоторые вещи, которые должны быть в гардеробе каждой женщины независимо от того, что она предпочитает носить в повседневной жизни.

Конечно, большинство людей выбирают универсальный классический стиль, но есть и те, кто считает, что черная, белая и серая одежда – это слишком банально и слишком скучно. Так или иначе, для создания любого образа вам понадобятся базовые вещи, которые можно "украсить" яркими элементами.

Мы сегодня расскажем вам о том, что должно быть в гардеробе у каждой женщины. Вы можете следовать этим правилам или напрочь их игнорировать, но они могут облегчить вам жизнь – вы сможете их использовать в качестве чудесной базы для создания любого образа.

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Итак, что входит в женский базовый гардероб – 9 незаменимых вещей, которые станут палочкой-выручалочкой в повседневной жизни:

1. Синие джинсы. Классические джинсы едва ли не самый важный предмет базового гардероба. Неважно, какую модель вы выберете, главное, чтобы вы чувствовали себя в них комфортно. Идеальные джинсы – те, в которых легко и хочется бежать хоть на край света.

Классические джинсы должны быть у всех женщин / Instagram

2. Белая футболка. Обыкновенная белая футболка без рисунка отлично сочетается с любыми брюками и подходит как для прогулки, так и для деловой встречи. При этом совершенно не важно, будет это облегающая модель или свободная с широкими рукавами.

3. Черный блейзер. Классический блейзер – это очень универсальный элемент гардероба. Вы можете его носить на работу и использовать как верхнюю одежду в те весенние и летние дни, когда будет прохладно. Особого внимания заслуживает "пиджак-бойфренд".

4. Вязаный свитер. Без мягкого вязаного свитера вам просто не обойтись. Обязательно присмотрите себе хороший свитер любимого оттенка, который будет согревать вас в те дни, когда погода будет устраивать испытания.

5. Кроссовки. Базовый гардероб на каждый день сложно представить без пары симпатичных кроссовок. Кроссовки отлично сочетаются как с джинсами, так и с платьями, и, несомненно, являются самой удобной обувью, которой пока нет равных.

Кроссовки должны быть у всех женщин / Instagram

6. Черные брюки. Классические черные брюки свободного кроя – это стильно и элегантно одновременно. Они открывают широкое поле для экспериментов – их можно сочетать с вязаным свитером, рубашкой, эффектной блузкой и футболкой. Черные брюки подходят для большинства случаев, и они не слишком привередливы к тому, какую обувь вы будете носить.

7. Белая рубашка. Базовый гардероб элегантной женщины сложно представить без простой повседневной рубашки. Весной она позволит создать шикарные дуэты с джинсами и брюками. Кроме того, белая рубашка – шикарная база для ярких украшений и необыкновенных шарфиков.

8. Плащ. Мы можем смело носить классический тренч с марта по октябрь, ведь лето порой неприятно удивляет. Если у вас до сих пор нет тренча, то самое время подыскать себе идеальную модель, которая станет вашим спасательным кругом в любых ситуациях.

Плащ должен быть у каждой женщины / Instagram

9. Лоферы. Массивные, классические или с декоративными пряжками, лоферы могут вмиг поднять ваш образ на новый уровень. Не важно, какую модель вы выберете – она всегда будет в тренде, и станет отличной инвестицией не только в вазовый гардероб 2023.

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