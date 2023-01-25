Что добавить в воду, чтобы пельмени не разваливались: хитрость, о которой сложно догадаться

Если вы не знаете, что положить в воду для пельменей, чтобы они не слипались – добавьте 2 столовые ложки растительного масла, и изделие из теста сохранит форму.

Когда задаетесь вопросом о том, в какую воду надо кидать пельмени, помните, что она не должна быть кипятком / Коллаж Pixabay, ua.depositphotos.com

Как варить пельмени замороженные знают многие, достаточно просто взять и положить их в горячую воду в кастрюле. Но порой наше блюдо получается не совсем таким, каким мы его планировали приготовить. Тесто может получиться слишком жестким, а сами пельмени слипнуться. Чтобы избежать таких казусов, нужно следовать простым советам, которые научат готовить целые и вкусные пельмени.

Как варить пельмени

Для того чтобы сварить пельмени, нужно взять широкую и невысокую кастрюлю. Пельменям не должно быть тесно во время приготовления.

Кастрюля должна быть заполнена водой на три четверти или две трети. Пельмени сами вытеснят часть воды наверх.

Солить воду лучше всего сразу после того, как она закипела. Но следует это сделать до момента, когда в нее будут опускаться изделия из теста.

Когда пельмени уже варятся, проведите шумовкой по дну кастрюли, чтобы они к ней не прилепились. Те, которые уже приклеились, удастся отлепить от дна.

Перед тем как подавать пельмени на стол, их нужно переложить в другую кастрюлю и подождать, пока стечет вода. И только потом можно их выкладывать на тарелки. По вашему усмотрению можно поставить вторую кастрюлю на маленький огонь, чтобы вода выпарилась из пельменей. Тесто подсохнет и будет лучше впитывать соус, сметану или масло.

Сколько варить пельмени

Обычно пельмени варятся около 8-12 минут – все зависит от размера и теста.

Чтобы пельмени не слипались после варки, после того как они всплывут, огонь нужно будет уменьшить и подождать еще пару минут. Иначе пельмени начнут развариваться и вовсе распадутся.

Что налить в кастрюлю во время варки пельменей

В пельменях как продукте содержится очень много теста, поэтому они легко слипаются. Если вы сомневаетесь, нужно ли добавлять масло при варке пельменей, то принимайте решение в пользу интуиции. Две столовые ложки растительного масла предотвратят слипание пельменей.

Как правильно варить пельмени – в холодной или в горячей воде

Категорически нельзя бросать пельмени в холодную воду. Они быстро превратятся в один большой ком. Блюдо невозможно будет ни подать на стол, ни употреблять в пищу.

Почему пельмени не бросают в кипящую воду

Часто говорят, что замороженные пельмени в кипятке могут лопаться и слипаться из-за своей сухости и пластичности. Поэтому советуют отправлять пельмени в горячую воду, но не кипяток.

Если вы уже закинули пельмени в кипяток, то в кастрюлю рекомендуют добавить стакан холодной воды. Температура воды выровняется, а пельмени сохранят форму, и не будут расползаться по всей кастрюле.

Однако когда вы добавите холодную воду в кастрюлю, варить пельмени придется дольше. Но вкус у них будет гораздо лучше.