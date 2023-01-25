glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Что добавить в воду, чтобы пельмени не разваливались: хитрость, о которой сложно догадаться

25 января 2023, 04:50
Если вы не знаете, что положить в воду для пельменей, чтобы они не слипались – добавьте 2 столовые ложки растительного масла, и изделие из теста сохранит форму.
Пельмени
Когда задаетесь вопросом о том, в какую воду надо кидать пельмени, помните, что она не должна быть кипятком / Коллаж Pixabay, ua.depositphotos.com

Как варить пельмени замороженные знают многие, достаточно просто взять и положить их в горячую воду в кастрюле. Но порой наше блюдо получается не совсем таким, каким мы его планировали приготовить. Тесто может получиться слишком жестким, а сами пельмени слипнуться. Чтобы избежать таких казусов, нужно следовать простым советам, которые научат готовить целые и вкусные пельмени.

Как варить пельмени

Для того чтобы сварить пельмени, нужно взять широкую и невысокую кастрюлю. Пельменям не должно быть тесно во время приготовления.

Кастрюля должна быть заполнена водой на три четверти или две трети. Пельмени сами вытеснят часть воды наверх.

Солить воду лучше всего сразу после того, как она закипела. Но следует это сделать до момента, когда в нее будут опускаться изделия из теста.

Когда пельмени уже варятся, проведите шумовкой по дну кастрюли, чтобы они к ней не прилепились. Те, которые уже приклеились, удастся отлепить от дна.

Перед тем как подавать пельмени на стол, их нужно переложить в другую кастрюлю и подождать, пока стечет вода. И только потом можно их выкладывать на тарелки. По вашему усмотрению можно поставить вторую кастрюлю на маленький огонь, чтобы вода выпарилась из пельменей. Тесто подсохнет и будет лучше впитывать соус, сметану или масло.

Сколько варить пельмени

Обычно пельмени варятся около 8-12 минут – все зависит от размера и теста.

Чтобы пельмени не слипались после варки, после того как они всплывут, огонь нужно будет уменьшить и подождать еще пару минут. Иначе пельмени начнут развариваться и вовсе распадутся.

Что налить в кастрюлю во время варки пельменей

В пельменях как продукте содержится очень много теста, поэтому они легко слипаются. Если вы сомневаетесь, нужно ли добавлять масло при варке пельменей, то принимайте решение в пользу интуиции. Две столовые ложки растительного масла предотвратят слипание пельменей.

Как правильно варить пельмени – в холодной или в горячей воде

Категорически нельзя бросать пельмени в холодную воду. Они быстро превратятся в один большой ком. Блюдо невозможно будет ни подать на стол, ни употреблять в пищу.

Почему пельмени не бросают в кипящую воду

Часто говорят, что замороженные пельмени в кипятке могут лопаться и слипаться из-за своей сухости и пластичности. Поэтому советуют отправлять пельмени в горячую воду, но не кипяток.

Если вы уже закинули пельмени в кипяток, то в кастрюлю рекомендуют добавить стакан холодной воды. Температура воды выровняется, а пельмени сохранят форму, и не будут расползаться по всей кастрюле.

Однако когда вы добавите холодную воду в кастрюлю, варить пельмени придется дольше. Но вкус у них будет гораздо лучше.

пельмени интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:00

Гороскоп на сегодня 25 января 2023: Овнам – важные решения, а Скорпионам – новые знакомства

04:50

Что добавить в воду, чтобы пельмени не разваливались: хитрость, о которой сложно догадаться

03:52

Врежут лютые морозы до - 24°: украинцам дали ледяной прогноз и назвали датыВидео

03:20

Так еще не готовили: невозможно вкусные и хрустящие деруны из 2 ингредиентов в духовке - рецептВидео

03:15

Жданов рассказал, как БМП Bradley помогут украинским бойцамВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02:45

Рената Литвинова похвасталась фото топлесс

02:10

Зачем класть туалетную бумагу в шкаф: уникальный секрет от опытных хозяек

01:23

Корни орхидеи вылезли из горшка: почему так происходит и что делатьВидео

00:51

Почему 25 января нельзя плакать и как в день Татьяны привлечь удачу: приметы и запретыВидео

Реклама
00:34

РФ готовится к новому наступлению: оккупанты атакуют Бахмут и Угледар - ЗеленскийВидео

00:23

"Вопрос не десятков, а сотен единиц": Подоляк рассказал подробности о передаче танков УкраинеВидео

00:04

Лунный календарь стрижек на февраль 2023: благоприятные дни для ухода за локонами

24 января, вторник
23:57

"Пусть подписывает сам с собой": Подоляк раскритиковал "пакт о ненападении" от ЛукашенкоВидео

23:45

Тотальный контроль: в Украине запретят расплачиваться наличкой за алкоголь, сигареты и бензинВидео

23:30

"Это будет сильный удар": РФ может затянуть украинских военных в ловушку – польский генералВидео

23:23

Залужный получил миллион долларов наследства и отдал его на нужды ВСУ - СМИВидео

22:44

После решения о танках Leopard: в Пентагоне сделали заявление о передаче Abrams УкраинеВидео

22:35

Самые модные джинсы 2023: 4 модели потрясающей красоты, без которых весна будет немыслимой

21:40

Все охвачено дымом: в Мариуполе казарму с 200 оккупантами посетил мощный "хлопок"Видео

21:35

Мощная танковая помощь от Запада: США и Нидерланды могут дать Киеву до 48 Leopard 2 и AbramsВидео

Реклама
21:03

Кременная откроет путь в Луганск: ВСУ готовятся к мощному весеннему контрнаступлению - PoliticoВидео

20:52

"Пойдут на Киев из Беларуси": британский вице-маршал сообщил, когда РФ начнет наступлениеВидео

20:48

Зачем 26 января каждому нужно погладить кошку: приметы и что нельзя делатьВидео

20:45

Несколько сотен танков для Украины: у Зеленского отреагировали на "добро" ФРГ по Leopard 2Видео

20:33

"Воровали по-крупному": уволенные чиновники замешаны в коррупционных схемах – ЗагороднийВидео

20:16

Шольц решился: Германия отправляет Украине роту танков Leopard 2 – SpiegelВидео

19:57

Виталий Портников. Путин наигрался с ПригожинымВидеоблоги

19:22

"А кто пойдет за твоим гробом": российского пропагандиста затравили за скандальные слова о КикабидзеВидео

19:20

Тупая злоба, с которой путинская Россия третирует Украинумнение

19:16

Как в 50 выглядеть моложе своих лет: 10 секретов, которые способны "освежить" женщину

19:09

Страны Запада на Рамштайн-8 договорились передать Украине до 100 танков Leopard 2 – СМИВидео

18:45

Решение уже есть: Украина получит танки Abrams и Leopard - СМИВидео

18:33

Всем приготовиться: цены на бензин в Украине резко поползут вверхВидео

18:25

Бросок Путиным 200 тысяч войск в Украину и планы по Донбассу: Жданов назвал два сценария исходаВидео

17:52

Три ключевых направления работы Favbet Foundation попали в рейтинг "Ответственная страна" реклама

17:43

Байден готовит передачу Украине танков Abrams: раскрыты неожиданные детали сделкиВидео

17:33

"Стекла дрожат": в Симферополе паника из-за мощных взрывовВидео

17:28

"Позорная война": Зеленский впервые высказался о повторной попытке наступления с БеларусиВидео

17:18

Какие фрукты нельзя класть рядом: придется выбросить все в помойку

17:10

Украину ждут решающие недели и месяцы, особенно на Донбассе – Белый домВидео

Реклама
16:49

Дома будет идеальная чистота: 10 советов, как избавиться от пыли в квартире навсегда

16:33

Оккупанты копят силы: Зеленский предупредил о подготовке РФ к реваншуВидео

16:09

Достала карма за "сдачу" бойцов АТО: в Бердянске взорвали авто с предательницей из ОПЗЖВидео

16:03

Путин все еще раздумывает над запуском в РФ второй волны мобилизации - СNNВидео

16:01

Поднять пенсию: эксперт пояснил, как нужно правильно подсчитать будущие пенсионные выплатыВидео

15:56

Украине передадут боевые самолеты, уже определен их тип - ИгнатВидео

15:43

5 причин, почему нужно жечь лавровый лист дома: вы будете удивлены

15:35

Звезда "Cватов" рассказала, как борется с хейтом: пять лайфхаковВидео

15:26

Путину хватит валютных резервов еще на три года войны — BloombergВидео

15:25

Украина может опередить Россию и начать свое наступление в марте – ЖдановВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять