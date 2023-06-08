Что добавить в варенье чтобы оно было густым: три идеальных способа

Жидкое варенье - беда для многих хозяек. Главред расскажет, как переварить жидкое варенье.

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Что добавить в варенье чтобы оно было густым / коллаж: Главред, фото: instagram svetlana.sarkisyan89/_fadeeva_natasha_

Лето пришло, а вместе с ним и разнообразие фруктов. Совсем скоро хозяйки будут готовить варенье и, конечно, захочется сделать это идеально. Мы расскажем, можно ли загустить варенье желатином и с помощью каких средств это можно сделать ещё.

Что добавить в варенье чтобы оно было густым - первый способ

Для того, чтобы сделать жидкое варенье более густым, можно добавить в него крахмал. Однако более простым способом будет добавление манной каши. Пара ложек манной крупы, добавленных в варенье во время приготовления - может загустить продукт, не меняя при этом его вкус и внешний вид.

Как переварить жидкое варенье - второй способ

Ещё одним хорошим способом сделать жидкое варенье более густым - это добавить в него муки.

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Во время, когда будете томить варенье на медленном огне, стоит добавить в него просеянную муку. После этого необходимо так перемешать варенье, чтобы оно получилось однородным. Когда варенье дойдет до кипения, необходимо выключить конфорку. На 250 грамм варенья понадобится около 20 граммов муки.

Как загустить варенье желатином - третий способ

Самый популярный способ загустить варенье - это добавить в него желатин. Его необходимо растворить с одной столовой ложкой воды, а затем растопить на водяной бане. После того, как желатин растворится, необходимо вылить его в варенье и перемешивать, пока варенье не загустеет.

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