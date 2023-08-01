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Что делать с трещиной в лобовом стекле: 5 лайфхаков для автомобилистов

Андрей Ганчук
1 августа 2023, 05:30
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Мы расскажем вам о нескольких способах, как зафиксировать трещину на лобовом стекле. Временные методы помогут улучшить ситуацию до обращения к специалистам.
Трещина, автомобиль
Как остановить трещину на лобовом стекле своими руками / ua.depositphotos.com

Одна из проблем, с которой сталкиваются автомобилисты, это трещина на лобовом стекле. Она может появиться из-за того, что камешек попал из под колес соседней машины или в результате небольшого дорожно-транспортного происшествия. Поэтому водители задаются вопросом, как остановить трещину на лобовом стекле своими руками без сверления, чтобы хотя бы временно решить вопрос, пока нет возможности его заменить.

Как остановить трещину на лобовом стекле стеклорезом

Чтобы понять, как засверлить трещину на лобовом стекле, нужно остановить ее распространение, после чего подумать об устранении. Когда трещина небольшая, ее можно остановить обычным стеклорезом.

Для этого надо сделать надрез поперек линии и дальше трещина уже не пойдет. В том случае, если трещина распространилась, нужно взять дрель или тонкое алмазное сверло.

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Отверстие сверлится вплотную к трещине. Вы поймете, когда просверлите первый слой триплекса. Сверлить нужно долго и аккуратно, придется проявить терпение. Поймете, что сверло как будто попало в пустоту, останавливайтесь. Трещина должна упереться в круглые края отверстия и больше не расползаться.

Как остановить трещину на лобовом стекле без сверления

Силиконовый клей против трещины на стекле

Считается наиболее оптимальным и простым вариантом. Клей наносится из самой тубы или же медицинского шприца. Полость заполняется осторожно и постепенно, чтобы туда не попали пузырьки воздуха. В зависимости от того, какой силикон, сохнуть все будет от 12 до 24 часов. После этого место уже бывшей трещины покрывается тонким слоем прозрачного лака, чтобы все было надежно.

Следует не забывать, что такой ремонт является временным решением проблемы. Силиконовый клей разойдется под воздействием воды или же моющих средств.

Пенопласт с ацетоном и скипидаром

Нужно взять стеклянную емкость, смешать в ней ацетон, пенопласт и скипидар в пропорции 3 к 1. Уже в сам раствор небольшими кусочками крошим пенопласт. Куски должны быть очень маленькими, чтобы скорее наступала реакция. Перемешиваем, после чего ждем, как пенопласт полностью растворится. Получится прозрачная, вязкая масса.

Клей, который получился, быстро застывает. Поэтому следует брать небольшие порции и мигом наносить его на место повреждения. Замазка наносится шприцем или тонкой кисточкой.

Лак для ногтей для борьбы с трещинами на авто

Бывает, когда трещина на стекле очень мелкая и тонкая, и тогда прозрачного лака для ногтей хватит, чтобы остановить ее дальнейшее распространение. Лак наносится тонким слоем с обеих сторон, после чего нужно дождаться высыхания.

Канцелярский скотч против трещин

В срочном порядке скотч помогает остановить трещину. Но нужно не забывать, что после первой же прохладной ночи конденсат приведет к тому, что он отклеится.

Как остановить трещину на лобовом стекле суперклеем

Еще один временный метод, как и скотч. Небольшое количество клея наносится в углубление по всей длине трещины. Когда он засохнет, всю высохшую массу следует срезать при помощи лезвия.

В целом, для полноценного решения проблемы нужно обратиться в автосервис, где специалисты сделают все, что требуется. Поскольку стекло, скорее всего, все-таки придется менять.

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