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Что делать с полиэтиленовыми пакетами: 5 способов неожиданного применения

Елизавета Бельмас
7 июня 2023, 18:51 обновлено 7 июня, 19:04
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Полиэтиленовые пакеты прочно укоренились в быту. Мы расскажем, можно ли повторно использовать пластиковые пакеты.
Что делать с полиэтиленовыми пакетами
Что делать с полиэтиленовыми пакетами / коллаж: Главред, фото: instagram sovdomnsk/merengamir

Полиэтилен и пластик, к сожалению, стали неотъемлемой частью быта. Однако эти материалы вредны для экологии, а значит - нужно стараться использовать их много раз. Мы расскажем можно ли повторно использовать пластиковые пакеты и как это сделать.

Что делать с полиэтиленовыми пакетами - хобби

Два первых способа использовать пакеты повторно - это любимые занятия. Например, если вы художник и вам нужно отойти во время рисования, в пакет можно завернуть кисть, тогда она не замерзнет. А вот если вы любите высаживать в землю растения - можно использовать пакеты вместо наколенников и опираться на них, когда вы становитесь на колени.

Что можно сделать из старых пакетов - неожиданно практичное применение

Пакеты можно хранить рядом с зонтами. Всё дело в том, что каждый человек сталкивался с ситуацией, когда на улице дождь и нужно зайти в помещение, а зонт поставить некуда. В таком случае на помощь и придет пакет, в который можно завернуть ваш зонт.

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Как можно использовать пакет - кухонные проблемы

Люди каждый день готовят еду, часто этой едой являются овощи, которые необходимо чистить. Маленькие и уже использованные пакеты можно использовать для того, чтобы прямо в них почистить овощи от кожуры. Также, если вы проводите уборку и вам необходимо коснуться чего-либо руками - стоит попробовать сделать это с помощью надетого на руку пакета.

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