Что делать при отравлении: врач рассказал алгоритм действий и назвал основные симптомы

Что делать при отравлении / скриншот

Во время войны тема пищевого отравления - одна из самых важных в медицине.

Врач Тарас Жиравецкий назвал основные симптомы отравления и как их лечить.

"Отравление - это следствие злых бактерий, которые попадают в желудок и кишечник, вызывают воспаление, интоксикацию и могут привести без лечения даже к реанимации или смерти", - подчеркнул специалист.

Симптомы пищевого отравления:

тошнота;

рвота;

диарея;

боль в животе;

повышение температуры;

сильная слабость.

Врач отмечает, что поскольку основная причина отравления - бактерии, поэтому для лечения нужно использовать антибиотик.

Симптомы требуют симптоматического лечения:

уменьшить кетоны помогут - обильное питье, электролиты и глюкоза;

убрать интоксикацию - бетаргин;

остановить диарею - иммодиум, рвоту - церукал, мотилиум, метоклопрамид;

сбить температуру - жаропонижающие;

пробиотики не нужны.

Специалист подчеркивает, что если рвота долго не прекращается, то нужно срочно обратиться в инфекционную больницу. Чтобы предотвратить отравление, врач рекомендует мыть руки и употреблять пищу, которая не испорчена и термически обработана.

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