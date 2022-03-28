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Что делать при отравлении: врач рассказал алгоритм действий и назвал основные симптомы

28 марта 2022, 19:16

Симптомы требуют симптоматического лечения.

отравление, ребенок
Что делать при отравлении / скриншот

Во время войны тема пищевого отравления - одна из самых важных в медицине.

Врач Тарас Жиравецкий назвал основные симптомы отравления и как их лечить.

"Отравление - это следствие злых бактерий, которые попадают в желудок и кишечник, вызывают воспаление, интоксикацию и могут привести без лечения даже к реанимации или смерти", - подчеркнул специалист.

Симптомы пищевого отравления:

  • тошнота;
  • рвота;
  • диарея;
  • боль в животе;
  • повышение температуры;
  • сильная слабость.

Врач отмечает, что поскольку основная причина отравления - бактерии, поэтому для лечения нужно использовать антибиотик.

Симптомы требуют симптоматического лечения:

  • уменьшить кетоны помогут - обильное питье, электролиты и глюкоза;
  • убрать интоксикацию - бетаргин;
  • остановить диарею - иммодиум, рвоту - церукал, мотилиум, метоклопрамид;
  • сбить температуру - жаропонижающие;
  • пробиотики не нужны.

Специалист подчеркивает, что если рвота долго не прекращается, то нужно срочно обратиться в инфекционную больницу. Чтобы предотвратить отравление, врач рекомендует мыть руки и употреблять пищу, которая не испорчена и термически обработана.

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Тарас Жиравецкий отравление
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