Что делать при отравлении: врач рассказал алгоритм действий и назвал основные симптомы

Симптомы требуют симптоматического лечения.
Во время войны тема пищевого отравления - одна из самых важных в медицине.
Врач Тарас Жиравецкий назвал основные симптомы отравления и как их лечить.
"Отравление - это следствие злых бактерий, которые попадают в желудок и кишечник, вызывают воспаление, интоксикацию и могут привести без лечения даже к реанимации или смерти", - подчеркнул специалист.
Симптомы пищевого отравления:
- тошнота;
- рвота;
- диарея;
- боль в животе;
- повышение температуры;
- сильная слабость.
Врач отмечает, что поскольку основная причина отравления - бактерии, поэтому для лечения нужно использовать антибиотик.
Симптомы требуют симптоматического лечения:
- уменьшить кетоны помогут - обильное питье, электролиты и глюкоза;
- убрать интоксикацию - бетаргин;
- остановить диарею - иммодиум, рвоту - церукал, мотилиум, метоклопрамид;
- сбить температуру - жаропонижающие;
- пробиотики не нужны.
Специалист подчеркивает, что если рвота долго не прекращается, то нужно срочно обратиться в инфекционную больницу. Чтобы предотвратить отравление, врач рекомендует мыть руки и употреблять пищу, которая не испорчена и термически обработана.
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Автор: Сергей Коломиец