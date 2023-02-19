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Что делать, когда ваша черешня жирует: 7 простых способов получить щедрый урожай

19 февраля 2023, 05:50
Важно не забывать, как правильно удобрять черешню, чтобы не допустить ситуации, при которой ваше дерево может начать делать выгонку веток и листьев.
Черешня
Одной из причин, почему черешня не цветет, может быть неправильное место посадки дерева / ua.depositphotos.com

Каждый садовод всегда стремится к тому, чтобы все его деревья приносили спелые и вкусные плоды. Бывает, возникает проблема, когда черешня не плодоносит. В такой ситуации следует разобраться, что не так с условиями выращивания дерева или определенными особенностями опыления. К тому же начинающие садоводы порой не знают, в каком возрасте плодоносит черешня, и ждут урожая раньше времени. Она приносит мощные плоды только спустя несколько лет, а чтобы дерево хорошо опылялось, надо посадить рядом еще три сорта черешни, которые обычно плодоносят в одинаковый период.

Сколько лет плодоносит черешня

Опытные садоводы знают, в каком возрасте начинает плодоносить черешня. Плодоношение начинается после 4-5 лет с момента самой посадки дерева. Впрочем, у каждого сорта может быть свой срок, который нередко зависит от того, насколько качественной была посадка, и каким был уход за деревом. Молодые деревья обычно дают небольшой урожай.

Когда черешне 10 лет, ее крона уже сформировалась, и дерево может давать от 10 до 30 кг урожая. Все зависит от сорта.

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Грамотный уход за черешней обеспечит вам хороший урожай с сочными и полезными плодами уже через 4-6 лет.

Почему не цветёт и не плодоносит черешня

Принято считать, что черешня является не очень прихотливым деревом, которое может приносить плоды в течение многих лет. Есть деревья, которые и вовсе растут по 100 лет. Паразиты обычно атакуют черешню меньше, чем ту же вишню. Особых сложностей в уходе за черешней нет, но садоводы все же сталкиваются с проблемой, когда она по каким-то причинам не дает плоды.

Проверьте место посадки черешни

Одной из причин, почему не цветет черешня, может быть неправильно выбранное место. Ждать цветения нужно, если вы посадили дерево в южном или же юго-западном участке вашего сада. Оградите дерево от холодного ветра, оно не любит сильных сквозняков. В приствольном круге не должны расти сорняки, их следует регулярно удалять и рыхлить почву.

Посадите черешню правильно и не допускайте ошибок

В случае нарушения технологии посадки, углубления коревой шейки в землю, плодоношение затормозится. Нужно, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. К тому же на процесс плодоношения оказывает влияние близость корней к грунтовым водам. Там не должно быть заболоченных мест и низин. Если других условий нет, советуют перед посадкой дерева насыпать в яму дренаж.

Узнайте сроки плодоношения сорта черешни

Когда черешня будет плодоносить, зависит от сорта, который может расти в местности. Следует заранее узнать всю информацию о сорте и уточнить, на какой год черешня может дать плоды. Возможно, время цветения вашего дерева просто еще не пришло.

Как ухаживать за черешней, чтобы она плодоносила

Правильно поливайте дерево

Черешня хорошо приживается на плодородной земле с нейтральной кислотностью. Полив должен быть умеренным, с рыхлением почвы, чтобы воздух проникал к корням.

Летом советуют проводить 3 полива, особенно если в летний сезон было сухо и мало дождей. Используется 20-30 литров воды. Нужно избегать переизбытка влаги, чтобы не допустить гниения черешни. Когда собран урожай, дерево поливают еще 1 раз в конце сентября.

Черешне не должно быть "темно"

Прямые солнечные лучи должны питать черешню с утра до вечера, или хотя бы до 12 часов дня. Нельзя допускать, чтобы черешню закрывали от солнца другие высокие деревья. Придерживайтесь расстояния в 5 метров во время высадки деревьев.

Обеспечьте хорошее опыление черешни

Черешня во время цветения должна хорошо опыляться. Лучше, чтобы росли сразу несколько сортов черешни и происходило перекрестное опыление. Цветки черешни допустимо оросить растворенным в воде сахаром или медом, чтобы приманить к ним пчел.

Правильно удобряйте дерево

Черешня не цветет, если дерево либо неправильно, либо не вовремя подкормлено удобрениями. Правильно нужно удобрять по следующей схеме – осенью калийные удобрения, 70 г и фосфорные, 200 г; весной – подкормка мочевиной, 70 г.

Крайне не рекомендуется слишком усердно прикармливать дерево азотными удобрениями, иначе ваша черешня будет делать выгонку веток и листьев. Попросту, жировать.

Есть случаи, когда черешня зацветает, появляются завязи на ветках, но потом дерево вдруг сбрасывает завязь. Такое случается, если почва малоплодородная и в ней дефицит калия и кальция. Проблема решается комплексными удобрениями, которые нужно внести в почву.

Часто садоводы используют зеленые удобрения, которые нравятся черешне – она отвечает хорошим зацветанием и плодоношением. Чтобы получить эти удобрения, вокруг кроны черешни в летнюю пору года высаживается горох. Осенью он скашивается и заделывается в землю.

Позаботьтесь, чтобы черешня не замерзала

Черешня не любит дожди и зимние холода, такая погода негативно сказывается на урожайности дерева. Дожди в период цветения могут оставить вас без урожая. Пыльца на цветах в этих условиях стерилизуется, а пчелы не делают свои облеты при неблагоприятной погоде.

Наносят вред урожаю и заморозки. Если в вашей местности бывают сильные морозы, сделайте выбор в пользу сортов черешни, стойких к заморозкам.

Взрослая черешня, если уход за ней был правильным, нормально переносит зиму и ее не нужно укрывать. Следует лишь побелить основание ствола и скелетных ветвей, в сентябре добавить 150 г суперфосфата в грунт, а также замульчировать приствольный круг торфом. Осенью черешню нужно обильно полить водой.

Молодые саженцы надо укрывать от морозов. Не обмывайте их лутрасилом, спанбондом или другими искусственными материалами. Лучше используйте лапник или мешковину. Дерево будет вам только благодарно, поскольку сможет дышать и не станет преть.

Обрезайте дерево, чтобы не остаться без доли урожая

В некоторых случаях возникает проблема слишком густой кроны, из-за чего можно потерять часть урожая. Дереву, чтобы цвести и нести плоды, нужен солнечный свет, которому мешают загущенная крона и листва.

Крона в виде чащи формируется пару лет. В нее должен свободно попадать солнечный свет, чтобы черешня цвела и плодоносила. Потом обрезку уже не надо делать, удалять следует только ветки, которые засохли и повредились.

В год посадки дерева обычно укорачивают боковые ветки до 40 сантиметров. Быстрый рост побегов следует сдерживать, и для этого проводится формирующая обрезка весной до того, как набухнут почки.

Боритесь с вредителями и болезнями черешни

Чтобы не лишиться урожая черешни, нужно еще до того момента, как листья распустятся, опрыскивать деревья 3% бордосской жидкостью. Обработка растения повторяется в период вегетации. Однако применяется уже 1% раствор.

Для профилактики черешню опрыскивают раствором мочевины. Его готовят из 10 литров воды и 500-600 грамм мочевины. Обрабатываются и ветви, и почва в приствольном круге, чтобы уничтожить насекомых на зимовке.

С грибами и мхом борются обработкой ствола и кроны 5% раствором железного купороса до начала процесса сокодвижения. Подобную обработку достаточно проводить раз в пару лет.

Чтобы успешно побороть ключевых вредителей – пилильщиков, клещей и тлей – следует проводить обработку такими средствами, как Аскарин, Карбофос, Фитоверм, Новактион. Обычно деревья опрыскивают, когда раскрываются почки и проходит обособление букетов.

После того как началось цветение, начинается противостояние с летучими вредителями. Проводится обработка Карбофосом или Новактионом. Заключительную обработку нужно провести не позднее, чем за 20 дней до вызревания вашего урожая.

Когда вы устраните все недочеты, примерно через 2-3 года можно получить вкусную черешню. В дальнейшем можно продолжить усилия, чтобы повысить плодородность вашей черешни.

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