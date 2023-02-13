glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Что делать, когда повестка пришла на роботу и можно ли от нее отказаться

13 февраля 2023, 11:27
Мы разбирались, как должен действовать работодатель в этой ситуации и можно ли отказаться от повестки на работе.
Повестка
Повестка / tsn.ua

Мобилизация украинцев из-за военного вторжения России сопровождается массовой раздачей повесток в военкомат, которую могут принести даже по месту работы.

Мы разбирались, как должен действовать работодатель в этой ситуации и можно ли отказаться от повестки на работе.

Что делать работодателю если пришла повестка?

Прежде всего, ему необходимо издать приказ об уведомлении призывников и военнообязанных о вызове в военкомат.

Также работодателю нужно довести этот приказ до сведения своих подчиненных, тем самым со своей стороны обеспечив их прибытие в ТЦК. Важно, чтобы копия этого приказа должна быть в трехдневный срок направлена в ТЦК.

Также на работодателя возлагается обязанность проконтролировать результаты оповещения и прибытия призывников в военкомат.

"В случае неявки он должен сообщить военкомату, что его работник не явился в назначенное время", - рассказал адвокат Кирилл Казак.

Какая ответственность за отказ от повестки?

Если вы отказались от повестки по уважительной причине, то никакой ответственности не предусмотрено, но если вы нарушили правила военного учета, вам могут выписать штраф в размере от 850 до 1700 грн – после того, как будет составлен акт и дело передадут на рассмотрение руководителям центра комплектования.

Что будет если работодатель не вручит повестку?

Есть только два случая, когда он может этого не делать:

  • когда работник отсутствует по уважительной причине, например, находится на больничном;
  • когда работодатель накануне уволил работника. Тогда он должен обратиться в военкомат и объяснить, что по этой причине не может вручить документ.

Что делать если повестку вручили на работе?

Вы обязаны пройти стандартную процедуру. После получения повестки военнообязанный должен прибыть в центр комплектования для уточнения биографических и учетных сведений. Далее обязательно проводится медицинский осмотр.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
мобилизация повестка
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:27

Что делать, когда повестка пришла на роботу и можно ли от нее отказаться

11:27

"Сначала собаки, потом - бомж на помойке": росСМИ "хоронят" Алексея Панина на Мальдивах

11:02

Медведчук появился на белорусском ТВ и выдал новый бред об УкраинеВидео

10:53

"Натали, утоли мои печали и вали": путинист Лепс со сцены обругал ГалкинаВидео

10:20

Россия может готовить массированный ракетный удар 24 февраля - ОК Юг

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:59

"Вампирят" по полной: какие кошки самые опасные для женщин

09:58

Женский гороскоп на неделю 13-19 февраля: Козерогам – неоднозначные события, Девам - выгодаВидео

09:42

Есть попадание в базу оккупантов: в Мариуполе прогремела серия взрывовВидео

09:40

Волонтер сумел вывезти из прифронтового села на Донетчине фермера и его 71 козуВидео

Реклама
09:13

"Почему сын не на "СВО"?": "патриота" Газманова унизили в прямом эфиреВидео

09:07

Гороскоп на сегодня 13 февраля 2023 : Раку – новые возможности, Львам – выгодное знакомствоВидео

09:00

Украина получит ракеты Storm Shadow и разрушит ими Черноморский флот РФ - Роман СвитанВидео

08:51

ПриватБанк поменял правила по кредиткам: кто не сможет снять наличностьВидео

08:21

Эксперт раскрыл планы Кремля к годовщине вторжения 24 февраля

08:21

Цель Путина - закончить войну в 2023, взяв паузу на несколько лет - ФейгинВидео

08:19

Там хозяйничает путинский холуймнение

07:28

Пропаганда сломалась: путинский политолог заявил о провале "СВО"Видео

07:25

Финляндия медлит с решением по танкам Leopard для Украины: в чем причина

06:47

Под Угледаром ВСУ разбили элитную бригаду морской пехоты РФ - Politico

06:20

Что влияет на темпы поставки западных танков Украинемнение

Реклама
05:00

Как быстро разделать скумбрию на филе: простая хитрость на заметку хозяйкамВидео

04:10

В марте Украину ждет суровая зима: синоптик рассказала о погоде веснойВидео

03:20

"Могут пойти на все": эксперт о возможной высадке десанта для нападения на ОдессуВидео

02:33

Пинк похвасталась загорелыми ягодицами в ярко-красном купальнике "Спасателей Малибу"

02:03

"Да вас ненавидит весь мир": Волочковой и Джигурде досталось за поддержку войныВидео

01:33

Будет как новый: как очистить бьюти блендер в микроволновкеВидео

00:58

К сковороде ничего не прилипнет: бомбический фокус от опытных хозяекВидео

00:51

Что делали 13 февраля, чтобы в доме весь год счастье было: приметы и запретыВидео

00:16

Мощная "бавовна" в Мариуполе: в Сети сообщают о подрыве оккупантов вместе со складом боеприпасовВидео

12 февраля, воскресенье
23:32

"Жив ли диктатор": почему Путину важно "отгулять" 24 февраля - экспертВидео

23:08

"Придется привыкать": Игнат рассказал о подлой тактике РФ, которая терроризирует Украину "шахедами"Видео

22:39

"Отступаешь - расстрел": вагнеровец рассказал о безумных потерях оккупантовВидео

21:48

"Это не решающая победа": Зеленский о ситуации в энергосистеме после ракетного удараВидео

21:47

Евровидение-2023: букмекеры назвали вероятность, с которой Украина победит на конкурсе

21:41

Финляндия пока не хочет передавать танки Leopard Украине: премьер-министр рассказала, в чем причинаВидео

21:04

"Я не хочу жить в стране, где люди выживают": украинская актриса "отругала" местный бизнес

20:33

"Начался самый роковой период": астролог назвала города Украины, откуда надо уезжать до летаВидео

20:31

В тесто для оладушек бабушки специально добавляли 2 ингредиента: будут пышными всегда - рецептВидео

20:30

Подоляк рассказал, какие действия ВСУ могут привести к финализации войны с РоссиейВидео

20:16

"Короче, всё плохо": оккупант рассказал, что в феврале будут решающие боиВидео

Реклама
19:42

"Как смеете требовать": Мельник жестко раскритиковал Германию из-за отказа передавать истребителиВидео

19:21

"Начинаешь выбирать место где потеплее и лучше кормят": Ксения Собчак получила паспорт Израиля

19:20

Эффект плацебо для суицидников, или Как россияне готовятся к встрече с "Леопардами"мнение

19:19

"ВСУ истощают врага": Череватый рассказал о тяжелых боях на востоке и безумных потерях оккупантовВидео

19:18

"Нахальная" дочь пошла поперек воли Елизаветы IIВидео

18:33

"Россия лопнет, как спелый херсонский арбуз": Данилов раскрыл сценарий неизбежного распада РФВидео

18:19

Почему 14 февраля никогда не выносили мусор: приметы и что нельзя делатьВидео

17:52

"Не может появиться на людях": Демин о тяжелой болезни украинского секс-символа ВинникаВидео

17:38

Украинцам начали платить 6 тысяч гривен от чешской организации: где получить помощьВидео

17:06

Пакистан отправил Украине 10 000 снарядов для РСЗО Град - The Economic TimesВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять