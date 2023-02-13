Что делать, когда повестка пришла на роботу и можно ли от нее отказаться

Мы разбирались, как должен действовать работодатель в этой ситуации и можно ли отказаться от повестки на работе.

Повестка / tsn.ua

Мобилизация украинцев из-за военного вторжения России сопровождается массовой раздачей повесток в военкомат, которую могут принести даже по месту работы.

Мы разбирались, как должен действовать работодатель в этой ситуации и можно ли отказаться от повестки на работе.

Что делать работодателю если пришла повестка?

Прежде всего, ему необходимо издать приказ об уведомлении призывников и военнообязанных о вызове в военкомат.

Также работодателю нужно довести этот приказ до сведения своих подчиненных, тем самым со своей стороны обеспечив их прибытие в ТЦК. Важно, чтобы копия этого приказа должна быть в трехдневный срок направлена в ТЦК.

Также на работодателя возлагается обязанность проконтролировать результаты оповещения и прибытия призывников в военкомат.

"В случае неявки он должен сообщить военкомату, что его работник не явился в назначенное время", - рассказал адвокат Кирилл Казак.

Какая ответственность за отказ от повестки?

Если вы отказались от повестки по уважительной причине, то никакой ответственности не предусмотрено, но если вы нарушили правила военного учета, вам могут выписать штраф в размере от 850 до 1700 грн – после того, как будет составлен акт и дело передадут на рассмотрение руководителям центра комплектования.

Что будет если работодатель не вручит повестку?

Есть только два случая, когда он может этого не делать:

когда работник отсутствует по уважительной причине, например, находится на больничном;

когда работодатель накануне уволил работника. Тогда он должен обратиться в военкомат и объяснить, что по этой причине не может вручить документ.

Что делать если повестку вручили на работе?

Вы обязаны пройти стандартную процедуру. После получения повестки военнообязанный должен прибыть в центр комплектования для уточнения биографических и учетных сведений. Далее обязательно проводится медицинский осмотр.

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