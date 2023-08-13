Что делать, если завис экран телефона: как просто и быстро решить проблему

Когда вы не знаете, что делать, если телефон завис и не реагирует ни на что, переходите к методу так называемой жесткой перезагрузки, которая вам поможет.

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Нужно искать кнопку питания и попытаться перезагрузить смартфон – вот, что делать, если завис телефон и не выключается / depositphotos.com

Без мобильного телефона сегодня никуда. Как для работы, так и для получения нужной информации важно, чтобы смартфон всегда работал стабильно. Однако бывают и сбои, вследствие чего люди интересуются, что делать, если телефон висит на заставке, завис при скроллинге страниц или проверке каких-либо функций. Есть несколько эффективных способов решить проблему.

Что делать, если завис телефон и не выключается

Вопрос о том, что делать, если завис телефон с несъемной батареей, достаточно актуален. В недавнем прошлом со многих смартфонов аккумулятор снимался, поэтому все решалось достаточно быстро. А вот теперь порой приходится повозиться, чтобы разобраться, как выключить телефон, если он не реагирует.

Что делать с Айфоном, если он завис?

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Считается, что телефоны Apple редко тормозят и зависают. В таком случае нужно выключить и включить устройство – перезапустить систему с нуля.

Способы зависят от модели iPhone. Если речь идет о более старых устройствах, нужно удерживать кнопку Домой и кнопку питания. Должна появиться надпись на экране Выключить.

Когда аппарат оснащен функцией Face ID, следует удерживать кнопку питания и кнопку регулирования звука.

Бывает, что проблема в батарее. Тогда надо поставить телефон на зарядку и не трогать его минут 10-20. После небольшой подзарядки смартфон можно использовать.

Что делать, если андроид завис и не реагирует?

В первую очередь, нужно попытаться перезагрузить телефон. Нужно нажать или зажать на 30 секунд кнопку питания. Смартфон должен сам выключиться или перезагрузиться.

Если батарея все-таки снимается, поможет старый – добрый способ достать аккумулятор, а после поставить его обратно.

Иногда смартфон зависает из-за того, что забилась память. Почистите лишние файлы и программы, которые занимают много места. Можно отключить и функцию автообновления приложений.

Когда телефон завис 1-2 раза – это еще ничего, но если проблема системная, возможно, вам стоит обратиться в сервисный центр.