Что делать, если заложило уши: лучшие советы, которые помогут в разных ситуациях

Что делать, если заложило ухо / фото ua.depositphotos.com

Каждый из нас может столкнуться с проблемой заложенности уха. Даже без чувства боли это может вызывать серьезный дискомфорт, ведь мы привыкли слышать четкие звуки, а во время заложенности все воспринимается иначе.

Если вы ощущаете заложенность носа, то в первую очередь необходимо понять, что же стало причиной этого. Часто бывают случаи, когда такой симптом указывает на необходимости срочно обратиться к врачу.

Причины заложенности в ушах

- вода в ухе: это может произойти во время или после купания; нормальным считается, если при заложенности уха отсутствует боль;

- серная пробка: это может произойти из-за переизбытка вырабатывания серной пробки, которая скапливается в слуховом проходе и перекрывает его, что мешает звуковым колебаниям достичь барабанную перепонку; пробка может возникнуть даже после водных процедур, так как сера отлично впитывает влагу и разбухает;

- посторонний предмет: в ухо случайно могло попасть что угодно, даже кусочек ваты от косметической палочки;

- перепады давления: если внутри уха давление больше, чем снаружи, или наоборот, то барабанная перепонка начинает выгибаться, из-за чего ей сложно вибрировать;

- насморк: во время болезни слизистая отекает, что влияет на евстахиеву трубу – полость, которая соединяет среднее ухо с носоглоткой; этот отек не дает давлению выровняться;

- воспаление уха (отит): по время, например, ОРВИ, инфекции по евстахиевой трубе поднимаются к уху; воспаление может поражать даже барабанную перепонку и приводит к её отеку;

Что делать, если заложило ухо / фото ua.depositphotos.com

Как избавиться от заложенности уха

В первую очередь все зависит от того, в чём именно заключается причина заложенности уха. Если это просто вода, то не нужно бежать в больницу, но если причина более серьезная, то обязательно обратитесь к доктору.

В ухо попала вода

Вода из уха вытекает сама и заложенность проходит со временем, когда вода высыхает. Однако можно не ждать и ускорить этот процесс.

Можно лечь ухом на полотенце и подождать, когда вода вытечет. Можно оттянуть ухо вверх и назад, после чего наклонить голову. Это распрямит слуховой проход и лишняя жидкость вытечет.

В ухе серная пробка

Установить наличие серной пробки сможет врач. Доктор промывает ухо большим шприцом без иглы. Для этого используют теплую воду. Пациенту необходимо сидеть ровно, ему в ухо вводят шприц и по задней верхней стенке слухового прохода направляют струю воды, которая вымывает пробку.

Если у человека есть какие-то заболевания барабанной перепонки, то пробку не вымывают, её вытягивают специальным зондом с крючком.

Заложенность из-за перепадов давления

Чаще всего такая заложенность проходит сама. Если вы хотите предотвратить её появление во время взлета, то можете воспользоваться такими советами:

пожуйте жвачку или конфету,

за полчаса-час до взлёта закапайте нос сосудосуживающими препаратами,

не летайте при насморке,

используйте специальные беруши.

Заложенность при насморке

В таком случае нужно обязательно обратиться к врачу, ведь такая заложенность не пройдет сама собой и достаточно долго будет мучить. Доктор назначит специальные капли или препараты.

Главное, не нужно заниматься самолечениями и прогревать уши. Это только ухудшит состояние и усилит действие инфекции на организм.

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