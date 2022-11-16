УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Что делать, если заложило уши: лучшие советы, которые помогут в разных ситуациях

16 ноября 2022, 18:52

Если вы чувствуете заложенность уха и это долго не проходит, то лучше обратиться к доктору.

1668617047-4256.jpg
Что делать, если заложило ухо / фото ua.depositphotos.com

Каждый из нас может столкнуться с проблемой заложенности уха. Даже без чувства боли это может вызывать серьезный дискомфорт, ведь мы привыкли слышать четкие звуки, а во время заложенности все воспринимается иначе.

Если вы ощущаете заложенность носа, то в первую очередь необходимо понять, что же стало причиной этого. Часто бывают случаи, когда такой симптом указывает на необходимости срочно обратиться к врачу.

Причины заложенности в ушах

- вода в ухе: это может произойти во время или после купания; нормальным считается, если при заложенности уха отсутствует боль;

- серная пробка: это может произойти из-за переизбытка вырабатывания серной пробки, которая скапливается в слуховом проходе и перекрывает его, что мешает звуковым колебаниям достичь барабанную перепонку; пробка может возникнуть даже после водных процедур, так как сера отлично впитывает влагу и разбухает;

- посторонний предмет: в ухо случайно могло попасть что угодно, даже кусочек ваты от косметической палочки;

- перепады давления: если внутри уха давление больше, чем снаружи, или наоборот, то барабанная перепонка начинает выгибаться, из-за чего ей сложно вибрировать;

- насморк: во время болезни слизистая отекает, что влияет на евстахиеву трубу – полость, которая соединяет среднее ухо с носоглоткой; этот отек не дает давлению выровняться;

- воспаление уха (отит): по время, например, ОРВИ, инфекции по евстахиевой трубе поднимаются к уху; воспаление может поражать даже барабанную перепонку и приводит к её отеку;

1668617043-7366.jpg
Что делать, если заложило ухо / фото ua.depositphotos.com

Как избавиться от заложенности уха

В первую очередь все зависит от того, в чём именно заключается причина заложенности уха. Если это просто вода, то не нужно бежать в больницу, но если причина более серьезная, то обязательно обратитесь к доктору.

В ухо попала вода

Вода из уха вытекает сама и заложенность проходит со временем, когда вода высыхает. Однако можно не ждать и ускорить этот процесс.

Можно лечь ухом на полотенце и подождать, когда вода вытечет. Можно оттянуть ухо вверх и назад, после чего наклонить голову. Это распрямит слуховой проход и лишняя жидкость вытечет.

В ухе серная пробка

Установить наличие серной пробки сможет врач. Доктор промывает ухо большим шприцом без иглы. Для этого используют теплую воду. Пациенту необходимо сидеть ровно, ему в ухо вводят шприц и по задней верхней стенке слухового прохода направляют струю воды, которая вымывает пробку.

Если у человека есть какие-то заболевания барабанной перепонки, то пробку не вымывают, её вытягивают специальным зондом с крючком.

Заложенность из-за перепадов давления

Чаще всего такая заложенность проходит сама. Если вы хотите предотвратить её появление во время взлета, то можете воспользоваться такими советами:

  • пожуйте жвачку или конфету,
  • за полчаса-час до взлёта закапайте нос сосудосуживающими препаратами,
  • не летайте при насморке,
  • используйте специальные беруши.

Заложенность при насморке

В таком случае нужно обязательно обратиться к врачу, ведь такая заложенность не пройдет сама собой и достаточно долго будет мучить. Доктор назначит специальные капли или препараты.

Главное, не нужно заниматься самолечениями и прогревать уши. Это только ухудшит состояние и усилит действие инфекции на организм.

Другие новости:

ухо интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:15

48-летняя дочь Николая Мозгового показала, как выглядела в юности

19:09

Лидеры G20 согласны подтолкнуть РФ, Китай может стать посредником между Киевом и Москвой – МакронВидео

19:03

Писали на стенах и молили о спасении: в освобожденном Херсоне обнаружили пыточную россиянФотоВидео

19:02

Наследники палачей НКВД не стесняются казнить на камерумнение

18:52

Что делать, если заложило уши: лучшие советы, которые помогут в разных ситуациях

Реклама
18:13

Украинские военные сообщили США о попытке перехватить ракету возле Польши – CNNВидео

18:12

Дуда странно отреагировал на призыв Украины для расследования упавшей ракеты в ПольшеВидео

17:08

Ракетные удары РФ по Украине: ПВО NASAMS перехватили 100% ракет агрессора – ПентагонВидео

17:01

Приметы на 17 ноября: главные 3 запрета, чтобы не попасть в неприятность всей семьеВидео

16:42

Зачем в воду для полов бросать 3 ложки соли: ответ, который удивит всехВидео

16:36

Страны НАТО передадут Украине больше систем ПВО - СтолтенбергВидео

16:23

НАТО считает слишком рискованным закрывать небо над Украиной – правительство ГерманииВидео

16:08

В Украине продлили военное положение на три месяца: все подробностиВидео

15:58

Нападения на Польшу не было, Варшава пока не видит смысла запускать 4 статью НАТО – МоравецкийВидео

15:53

У Путина бесятся из-за реакции Польши на падение ракет: назвали заявления Варшавы "истерическими"Видео

15:51

Антон Wellboy потерял лучшую женщину, которую он встречалВидео

15:38

"Это не вина Украины": в НАТО прокомментировали падение ракеты в ПольшеВидео

15:35

"Выбирайте выражения!": разъяренная Лариса Долина устроила скандал в КремлеВидео

15:31

Россияне потратили три ракеты на уничтожение ресторана в селе на ЗапорожьеФотоВидео

15:25

Что вы увидели первым: тест по картинке укажет на то, в чем вы нуждаетесь прямо сейчасВидео

Реклама
15:12

"Воюют с грудными детьми и пенсионерами": Комаров показал разрушительный снаряд в доме под ХарьковомВидео

15:03

В оккупированном Геническе пропала известная коллаборантка

15:02

Ударила украинская ракета ПВО: Данилов потребовал доказательства у ПольшиВидео

14:45

Мир погрузился в новые пятьдесят оттенков беспокойствамнение

14:28

Белый налет на горшках с цветами: в чем причина и как с ним боротьсяВидео

14:24

Гороскоп на завтра 17 ноября: Раки будут думать о будущем, а Рыбы – нервничать

14:15

В Украину несется снежная буря: ударит мороз -10 и наметет сугробы снегаВидео

14:08

Опухший путинист Басков объяснил, что уложило его в больницу

14:08

"Где-то 2-3 дня, где-то две недели": в ОП рассказали, сколько будут ремонтировать энергетикуВидео

14:05

Экс-главе НБУ Шевченко не дали подготовиться к суду, он обвинил НАБУ и САП – СМИ

13:50

Некоторые люди боятся хранить вещи на спинке стула: в чем причина

13:44

Ракета, которая упала в Польше, могла принадлежать украинской ПВО - ДудаВидео

13:42

Нежнейшая домашняя колбаса, от которой невозможно оторваться: божественный рецепт на Новый годВидео

13:23

Байден рассказал "Большой семерке" и НАТО, что ракета в Польше от украинской ПВО - ReutersВидео

13:18

Шольц: Первопричина ракетного удара по Польше - агрессивная война РФ

13:15

"Шею забыла сделать": 58-летняя Апина поразила внешним видом

13:10

"Застрелился из 4 пистолетов 5 раз": в России нашли мертвым ответственного за мобилизированных

12:57

Расцелованные в макушку: 5 женских имен, которых любит судьбаВидео

12:41

Обломки ракеты убили женщину возле могилы ее мужа: на Киевщине нашли жертву ракетной атакиВидео

12:35

"Нога опухла, кровь течет": Киркорову потребовалась помощь врачей

Реклама
12:08

Нашли мертвой со следами ножевых ранений: в Италии жестоко убили 23-летнюю беженку из Украины

12:03

Все дураки, один он Харатьян: актер-путинист отправляет единственного сына на фронт пушечным мясом

11:42

Лидеры G20 в итоговом заявлении "большинством" осудили войну России против УкраиныВидео

11:09

Новый пакет помощи Украине: Швеция предоставит системы ПВО

11:05

"Чья бы ни была ракета, виновата в этом РФ": премьер Нидерландов обвинил Россию в ракетном ударе по ПольшеВидео

10:48

Боремся за "женское счастье": у спатифиллума пожелтели листья - что делатьВидео

10:29

"Это не имеет ничего общего с Россией": Эрдоган прокомментировал падение ракеты в Польше

10:19

Украинцев предупредили о сильных перебоях в энергоснабжении несколько дней: все деталиВидео

09:58

"Экономика РФ ляжет за один день": эксперт объяснил, как НАТО может ответить на удар по Польше

09:38

На территорию Польши упала ракета российского производства - МИД ПольшиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять