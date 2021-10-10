Что делать, если все время хочется есть: диетолог поделилась ценными советами

Почему постоянно хочется есть / pohudejkina.ru

Даже после обеда и перекуса так и тянет сделать бутерброд с колбасой и взять ещё одну конфету. У постоянного голода есть неожиданные причины, рассказывает диетолог-нутрициолог Наталья Нутри у себя в инста-блоге.

Существует два типа голода, это физиологический и эмоциональный виды, которые очень важно различать. Если это случилось внезапно на фоне полного благополучия и без видимых причин, то в первую очередь нужно обратиться к врачу (а текст дочитаете по дороге к специалисту).

Почему постоянно хочется есть

Физиологический голод

Этот голод предупреждает, что стоит пополнить запасы организма. Ощущение появляется через гормон грелин. Голод возникает постепенно, а данные о необходимости поесть передаются из желудка в мозг нервными импульсами.

Утолить его очень легко: достаточно даже корочки хлеба и физиологическая потребность организма будет удовлетворена.

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Эмоциональный голод

Еда выполняет психологическую функцию, ведь наши эмоции иногда зависят от того, что мы едим. Если при плохом или наоборот хорошем настроении вы захотите "заесть" эмоцию, то стоит задуматься.

Сладости, которыми мы пытаемся восстановить спокойствие и равновесие, в будущем могут перерасти в лишние кило. В свою очередь чрезмерное поедание вредных снеков может вызвать угрызения совести, которое приведет к эмоциональному голоду. Это, своего рода, замкнутый круг.

Стресс приводит к эмоциональному голоду / Телеграф

Что делать, когда все время хочется есть

Нутрициологиня выделяет несколько рекомендаций, которые помогут контролировать именно эмоциональный голод:

перед тем, как что-то есть, попробуйте успокоиться, вдохните глубоко, можете выпить стакан воды;

позаботьтесь о сне, он должен длиться минимум 7 – 8 часов в сутки. Недосыпание снижает энергию, которую затем вы компенсируете шоколадками;

работайте над самооценкой и повышайте ее: пища часто является успокаивающим для людей с низкой самооценкой;

решайте все проблемы;

старайтесь уменьшить стресс в своей жизни. Тревога – триггер для организма, который, чувствуя опасность, хочет запастись едой;

будьте физически активными и в свободное время занимайтесь любимым делом.

Как избежать эмоционального голода / Фото pixabay.com

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