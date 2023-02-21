Что делать если все прилипает к сковороде: наболевшая проблема всех хозяек

Когда любое приготовление пищи приводит к тому, что она пригорает к сковороде - многие задумываются над тем, что пришло время менять посуду. Прежде чем это сделать, можно попробовать применить несколько решений.
Что делать если все прилипает к сковороде - простые способы
Если у вас нет желания или возможности поменять сковороду, попробуйте воспользоваться следующими способами: перед готовкой налейте немного воды, она позволит пище не прилипать. Также можно попробовать хорошо разогреть сковороду, потом налить на нее масло, дать ему нагреться и уже тогда - опустить в него еду.
Из простых и распространенных есть два способа - помешивание и медленный огонь. Если еду помешивать деревянной лопаткой без остановки - она не пригорит. Также можно попробовать готовить на медленном огне. Он не позволит пище пригореть, потому что сковорода не будет сильно разогреваться.
Как с помощью соли сделать чтобы сковорода не пригорала - необычный способ
Если у вас алюминиевая сковорода - скорее всего еда на ней прилипает. С этим также можно справиться с помощью соли.
Для начала - вымойте сковороду и высушите ее, чтобы не осталось ни одной капли воды. Затем засыпьте в сковороду соль и прогрейте ее на огне в течении 7-10 минут.
Какая сковорода не пригорает - выбираем новую посуду
В том случае, когда ни один способ не помог или вы просто решили поменять посуду, к выбору сковороды нужно подходить особенно ответственно. Именно покрытие на новой посуде влияет на то пригорает ли пища ко дну и стенкам.
Для того, чтобы ваша сковорода не пригорала, стоит обратить внимание на относительно доступное тефлоновое покрытие, более качественное - мраморное, и самые дорогие и надежные покрытия - гранитное, алмазное, и титановое.
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