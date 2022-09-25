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Что делать, если в доме завелись блохи, и как избавиться от вредителей

25 сентября 2022, 05:30

Избавиться от блох в доме можно после полной обработки вещей, которые могут быть заражены.

Блохи, квартира
Борьба с блохами в квартире - непростая задача / ua.depositphotos.com, Pixabay

Блохи – насекомые, устойчивые к любой среде. Они могут размножаться как в условиях темноты, так и в обстановке высокой влажности. Бороться с ними нужно комплексно. Вывести блох из квартиры – реальная, но достаточно трудная задача. Часто они могут жить в коврах, под плинтусами, на мягких игрушках и в кровати.

Блохи могут кусать человека во сне. Они обитают на высоте метр-полтора, поэтому придется очень тщательно обрабатывать жилище. Начиная с пола, заканчивая указанной высотой.

Появиться блохи могут у домашнего животного. Обратитесь к ветеринару. Чтобы не перепутать шампуни или какие-либо компоненты и не навредить вашему питомцу, в обязательном порядке следуйте рекомендациям специалистов.

Блохи в доме – что делать

Стирка

Работать придется не покладая рук.

Для начала забросьте в стиральную машину все свои простыни, одеяла, шторы и принадлежность питомца. Особенно его игрушки, подушки и одеяла. Лучше всего провести для начала сухую чистку.

Проверьте матрас, нет ли там клопов.

Стирайте при температуре от 60 градусов по Цельсию. Высокая температура поможет уничтожить блох, ведь это очень живучие и цепкие насекомые.

Очистка мебель и ковров

Особенно часто блохи кусают ноги, поскольку они нередко живут в коврах и мягкой обивке мебели.

Надо проверить коврики перед и после входной двери.

Пропылесосьте в ванной комнате, в том числе, и коврик.

Содержимое пылесоса выбрасывайте сразу в мусор, чтобы блохи не успели оттуда выползти.

Помойте полы

Блохи очень интенсивно разбрасывают свои яйца по полу. Мойте углы, плинтусы и места под шкафами.

Выбросьте старые вещи

Видите, что матрас полон всякой грязи, мертвых жуков и их яиц или личинок – выбрасывайте его, поскольку самостоятельно очистить его вам вряд ли удастся.

Мойте уличную обувь

Яйца блох можно запросто принести с улицы на обуви. Перемойте всю вашу обувь, которую вы носили в последнее время. Мера поможет вам обезопасить дом от повторного появления насекомых.

Какое самое эффективное средство от блох

Как бороться с блохами – каждый решает сам. Можно выбрать и специальные средства, которые позволяют избавляться от насекомых.

Набор самостоятельной обработки от блох

Есть наборы с профхимией, которые используют квалифицированные специалисты. В них могут быть распылитель, защитные перчатки, маска и инструкция.

Перед приобретением какого-либо средства обязательно проконсультируетесь со специалистом по его применению и соблюдению всей техники безопасности. Если средство не рекомендуют использовать самостоятельно, дождитесь помощи профессионалов.

Применяют средство Get Express. Оно действует на основе хлорпирифоса. Для обработки обычной 2-комнатной квартиру нужно будет 2 баночки такого средства против паразитов.

Также используют Агран, средство на основе хлорпирифоса и циперметрина. На один квадратный метр понадобится 50 мл вещества. При использовании нельзя забывать о средствах защиты органов дыхания.

Обращают внимание и на средство Дельта зона на основе дельтаметрина. Реализуется в емкостях по 50 мл. Одной банки достаточно, чтобы опрыскать помещение площадью приблизительно 100 м².

Кроме того, в магазинах можно увидеть и Синузан. Средство также действует на основе хлорпирифоса. Это профессиональное средство – его можно использовать при соблюдении всех мер безопасности. Среди них защитные очки и перчатки. На один квадратный метр уходит до 100 мл.

Как вывести блох из дома – народные средства

В народе советуют огромное множество способов, как вывести блок из вашего жилища.

К примеру, можно рассыпать соль и соду в местах скопления насекомых. Там, где они больше всего любят обитать – в коврах, мягкой мебели, кафельной плитке в ванной и на кухне.

Или же разложить ароматные травы – полынь, лаванду, перечную мяту, лесные опилки. Необычный запах отпугнет блох и поможет их выгнать.

Помогает и персидская ромашка. Ее либо применяют в свежесорванном виде, либо в качестве порошка из высушенных цветов. Ромашку рассыпают на сутки на полу. Спустя сутки процедуру повторяют. То же самое делают и с полынью.

Приготавливают настой на основе мяты, пижмы, эвкалипты полыни. Им обрабатывают в жилище все углы, мебель, стены.

Впрочем, у народных способов есть один серьезный минус – они вряд ли могут эффективно воздействовать на личинки. Паразиты могут вернуться, причем еще в большем количестве. Тогда нужно будет повторно обрабатывать объект.

насекомые паразиты
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