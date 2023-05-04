Что делать, если у чеснока желтеют кончики листьев: как спасти урожай

Чеснок - это одна из самых популярных культур, которую можно выращивать в саду или на огороде. Но что делать, если у чеснока начали желтеть кончики листьев?
Мы расскажем, какие могут быть причины и как бороться с этой проблемой.
Проверьте влажность почвы
Одной из причин желтения кончиков листьев чеснока может быть пересушивание или переувлажнение почвы. Нужно проверить влажность почвы и при необходимости подкормить чеснок.
Обработайте растения от болезней
Чеснок может поражаться различными болезнями, такими как белая гниль, фузариоз, ржавчина и другие. Чтобы избежать поражения растений, регулярно обрабатывайте их от болезней.
Защитите растения от насекомых
Насекомые могут нанести вред чесноку, вызвав желтение кончиков листьев. Проверьте растения на наличие вредителей и проведите необходимые мероприятия по борьбе с ними.
Поддерживайте оптимальные условия выращивания
Чеснок требует определенных условий для роста и развития. Поддерживайте оптимальные условия выращивания, такие как умеренный полив, хорошую циркуляцию воздуха и оптимальную температуру, чтобы избежать желтения кончиков листьев.
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