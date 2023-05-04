Что делать, если у чеснока желтеют кончики листьев: как спасти урожай

Для хорошего урожая нужно поддерживать оптимальные условия выращивания чеснока.

https://news.glavred.info/chto-delat-esli-u-chesnoka-zhelteyut-konchiki-listev-kak-spasti-urozhay-10467736.html Ссылка скопирована

Почему желтеет чеснок / коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Чеснок - это одна из самых популярных культур, которую можно выращивать в саду или на огороде. Но что делать, если у чеснока начали желтеть кончики листьев?

Мы расскажем, какие могут быть причины и как бороться с этой проблемой.

Проверьте влажность почвы

Одной из причин желтения кончиков листьев чеснока может быть пересушивание или переувлажнение почвы. Нужно проверить влажность почвы и при необходимости подкормить чеснок.

видео дня

Обработайте растения от болезней

Чеснок может поражаться различными болезнями, такими как белая гниль, фузариоз, ржавчина и другие. Чтобы избежать поражения растений, регулярно обрабатывайте их от болезней.

Защитите растения от насекомых

Насекомые могут нанести вред чесноку, вызвав желтение кончиков листьев. Проверьте растения на наличие вредителей и проведите необходимые мероприятия по борьбе с ними.

Поддерживайте оптимальные условия выращивания

Чеснок требует определенных условий для роста и развития. Поддерживайте оптимальные условия выращивания, такие как умеренный полив, хорошую циркуляцию воздуха и оптимальную температуру, чтобы избежать желтения кончиков листьев.

Вам может быть интересно: