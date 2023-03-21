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Что делать, если ты весь в долгах: как раз и навсегда сбросить камень с плеч

21 марта 2023, 17:54
Долги - наболевшая тема многих людей, однако не все в силах с ней справиться самостоятельно.
Что делать, если ты весь в долгах
Что делать, если ты весь в долгах / коллаж фото ua.depositphotos.com

Для того, чтобы распрощаться с кредитами, необходимо иметь не только силу воли и дисциплину, но и некоторые знания, о которых мы расскажем далее.

Что делать, если ты весь в долгах - начнем с простых правил

Для начала нужно осознать, что путь погашения кредита не будет легким и быстрым, если, конечно, не поступит сторонней помощи.

Весь процесс прощания с кредитом потребует дисциплины и строгости, а главное - следования правилам.

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Для начала стоит прекратить раз и навсегда брать долги и кредиты. Затем необходимо подсчитать точную сумму своего долга и начать его оплачивать. Для того, чтобы быстрее расплатиться - стоит всегда вносить сумму больше, чем минимальный платеж. Также, к сожалению, придется делать дополнительные платежи, как только будет появляться любая возможность.

Начинать выплачивать долги стоит постепенно, не все сразу, и главное - всё это время нужно стремиться к увеличению суммы дохода.

Как избавиться от кредитов, если нечем платить - официальные правила

В том случае, если ваш долг значительно большой, а сумма дохода уменьшилась - есть три выхода.

Первый - это реструктуризация. Вам необходимо изменить условия кредитного договора для того, чтобы изменить сроки кредитования и уменьшить платеж, который необходимо вносить каждый месяц. Также есть еще один способ - взять кредитные каникулы, чтобы накопить денег на его погашение. В банке могут предоставить отсрочку платежа на полгода.

И последний способ, один из самых рискованных - рефинансирование. Этот способ предполагает взятие нового кредите для погашения того, который есть.

Как правильно отдавать долги, чтобы деньги водились - немного эзотерики

Когда долги надоели и выплачивать их уже нет сил - хочется поверить во все возможности скорее с ними распрощаться. На этот случай есть мнение эзотериков о том, в какие дни лучше отдавать долги, чтобы деньги продолжали пребывать в ваш кошелек.

Для того, чтобы деньги не убывали, стоит стараться отдавать долги правой рукой в среду, четверг или пятницу. Главное - не делать этого сразу после получения зарплаты или прибыли.

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