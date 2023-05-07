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Что делать если сало не жуется: ловкий трюк, о котором знают лишь единицы

Алексей Тесля
7 мая 2023, 01:30
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Вареное сало пятиминутка - простой рецепт невероятного объедения.
вареное сало
Вареное сало в луковой шелухе / Instagram/irina_kehler_19

Нередко впечатление от красивого и сочного на вид куска сала может испортить его несоответствие вкусовым качествам. Всем бывает знакома ситуация, когда сало попадается излишне жестким.

Что делать если сало не жуется

Один из самых простых способов спасения продукта – приготовить из жесткого сала шпик. Для этого понадобятся специи, а также микроволновая печь.

Порядок действий:

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  • жесткое сало промыть от соли и обвалять в перце;
  • нашпигуйте сало зубчиками чеснока;
  • в емкость для микроволновки наливаем полстакана воды и кладем сало;
  • добавляем лавровый лист, накрываем крышкой и ставим в микроволновку на 3 минуты (мощность 700 Вт).

Как исправить сало

Давно известен быстрый способ, как размягчить излишне жесткое сало. Он не требует вообще никаких лишних затрат и справится с ним может каждый.

Жесткий кусок сала необходимо промыть и поместить в кастрюлю, после чего залить водой. Поставьте кастрюлю с салом на огонь и доведите до кипения. Прокипятите не более 10 минут. После чего сало необходимо охладить.

Рецепт сала в луковой шелухе

Порядок действий:

  • Возьмите подходящую кастрюлю и залейте воду, потом всыпьте соль;
  • Положите в воду луковую шелуху (с 5 – 7 луковиц);
  • Закипятите кастрюлю с водой до образования рассола;
  • Выложите в смесь сало и снова закипятите;
  • Когда сало достаточно прокипит, выньте сало и дайте ему остыть.

Сало по-закарпатски Паприкаш

Порядок действий:

  • Используйте сало с мясными прослойками (грудинка или подчеревина);
  • Выкладываем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на огонь;
  • Добавляем целую луковицу с шелухой, раздавленный, но не очищенный чеснок, лавровый лист, перец-горошек, а также мытую морковь, корень петрушки и соль;
  • Оставляем провариться около часа-полутора на медленном огне;
  • После приготовления сало натираем нарубленным чесноком и посыпаем паприкой, после чего отправляем в холодильник на несколько дней.

В итоге получается ароматное, мягкое сало, однако оно не должно разваливаться.

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