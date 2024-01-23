Что делать, если постоянно хочется спать днем: тревожные признаки

Что делать, если постоянно хочется спать - Главред разобрался в этой проблеме и объяснил ее причины.

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Что делать, если постоянно хочется спать / коллаж: Главред, фото: pexels

Чего не хватает в организме, если все время хочется спать - это может означать, что вы страдаете чрезмерной сонливостью. Так называемый синдром хронической усталости, когда человек чувствует себя уставшим уже с утра - возникает без причины и не может долгое время не проходить. Такие симптомы указывают на скрытые неврологические болезни.

Блогер в своем Youtube-канале рассказал, почему появляется хроническая усталость и как стоит с ней бороться, чтобы не навредить собственному организму. Известный факт, если спать очень много, то может снизиться работоспособность человека и возникнут проблемы с памятью.

Какие витамины нужно пить, если постоянно хочется спать

Медики отмечают, что постоянное желание спать может возникнуть из-за расстройства ферментных систем. К ним относятся ухудшение и изменение тканевого дыхания, которые могут возникнуть из-за дефицита витаминов группы В.

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Если вы часто чувствуете усталость и сонливость в течение дня, это также может быть признаком анемии. Если в организме маловат гемоглобин, это приведет к кислородному голоданию всех тканей. В таком случае необходимо обратиться к врачу для диагностики организма.

В организме важное место занимают кальциферолы и витамин D - благодаря этим веществам эффективно работает иммунитет, тканевое дыхание и энергетический обмен. Витамин D образуется в коже только под действием солнечного ультрафиолета.

Как называется болезнь когда постоянно хочется спать

Не просто так человеческий организм работает таким образом, чтобы днем работать, а ночью отдыхать. Чтобы поддерживать свой организм в порядке, стоит придерживаться суточного ритма. За это отвечает мелатонин и нейроцентры в головном мозге. Однако, если в организме человека отбывают отклонения суточных ритмов, то это может перерасти в патологическое состояние - гиперсомнию или чрезмерную сонливость. К первым симптомам гиперсомнии относят:

частая и быстрая усталость, не хватает энергии для повседневной работы;

человек становится раздражен;

возникает тревожность;

меняется аппетит и нарушается время приема пищи;

память ухудшается, а мышление замедляется.

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