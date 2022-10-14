Что делать, если нет газа: причины и точный порядок действий

Куда обращаться по газу: что нужно помнить / Фото Reuters

В условиях военного времени предоставление населению основных коммунальных услуг, в том числе и газа, становится критически важным. После перебоев с подачей электроэнергии, а в некоторых случаях и воды, газ для бытовых потребителей остается одним из основных источников комфорта в доме.

Что делать если в доме отключили газ

Телефоны основных аварийных служб лучше помнить наизусть, а также приучать к этому детей, чтобы в критической ситуации не терять драгоценное время. Позвонить в аварийную газовую службу необходимо сразу, если вы обнаружите отключение газа или неполадки в газовой сети, или в работе бытовых газовых приборов. Диагностикой и ремонтом такого специфического оборудования должны заниматься исключительно специалисты.

Куда звонить если нет подачи газа

В случае отсутствия газоснабжения в домовладении немедленно обращайтесь в аварийную газовую службу. Ее специалисты быстро и профессионально установят причину перебоев с подачей газа и профессионально устранят неисправности. Аварийно-диспетчерская газовая служба работает круглосуточно. При этом аварийные бригады дежурят ежедневно, без выходных. Обратим внимание, что аварийные заявки службой выполняются бесплатно.

Почему может не быть газа в квартире

Есть несколько вероятных причин отсутствия газа в доме. От банального отключения из-за неуплаты за потреблённый газ, до более серьёзных причин. В случае поломок или аварий на газовой сети необходимо не откладывая обращаться в аварийную газовую службу. Не пытайтесь самостоятельно починить газовое оборудование или сети. Малейшая ошибка или неточность может привести к непоправимым последствиям.

Когда нужно вызывать газовую службу

В случае обнаружения неполадок или утечки (вы почувствуете характерный запах), перекройте подачу газа, а также вызовите газовую службу, которая занимается подачей голубого топлива на дом, и она сможет выяснить причину отключения газа или поломки.

Если подозрение на утечку газа, не включайте и не выключайте электрические приборы, не пользуйтесь огнем, откройте окна и двери, перекройте краны на газопроводах. Постарайтесь обезопасить себя и окружающих: для этого покиньте помещение, где обнаружена утечка газа и отойдите от помещения на безопасное расстояние. После этого немедленно звоните газовикам 104.

Причины вызова аварийной службы 104:

обнаружение характерного запаха газа;

снижение давления газа в доме;

исчезновение газа в вашем доме/квартире;

вмешательство в работу газовых сетей посторонних;

взрыв или пожар в доме, где есть газовое оборудование.

Нет газа в плите - как позвонить в аварийку / kv.dsoua.com

Как вызвать аварийную бригаду газовой службы

При обнаружении утечки газа или поломки газового оборудования позвоните по телефону 104. Важно помнить о том, что абонента автоматически соединяют с аварийной газовой службой района, из которого производится звонок. Телефоны газовой службы по все страны едины и не меняются в зависимости от региона. Также учтите, что вызывать аварийную газовую службу можно как со стационарного, так и с мобильного телефона.

Как возобновить подачу газа

Нередко причиной отсутствия подачи газа бывает коммунальная задолженность. Решение данной проблемы простое – необходимо погасить долги для возобновления подачи газа. После того, как вы решите проблему с задолженностью, обратитесь в вашу газовую службу с соответствующими квитанциями, после чего будет принято решение о возобновлении подачи газа.

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