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Что делать, если на участке растет мох: советы, которые помогут дачникам

Андрей Ганчук
16 июля 2023, 04:30
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Если вы не знаете, чем обработать землю от мха, попробуйте применить физические и химические способы борьбы с сорняком, который вредит овощным культурам.
Мох
Понижение влажности и разрыхление почвы – вот, чем можно уничтожить мох / instagram.com/mossterpieces

Многие дачники часто задаются вопросом, как избавиться от мхов на участке. Обычно мох растет на поверхности почвы и распространяется так, что застилает ее ковром. Проблема в том, что мох удерживает влагу в грунте, из-за чего в него не попадает кислород. И тогда страдает корневая система других растений. Мох может привести к тому, что земля будет непригодной для выращивания культур. В принципе, вот, чем опасен мох на участке. К тому же мох способствует появлению грибковых заболеваний, которые своими целями выбирают сад и огород.

Почему на даче земля покрывается мхом

Частая причина, по которой на даче появляется мох, это водоросли. Вы легко разберетесь, какой вид растения на вашем участке. Ситуация также возникает, если нет нормальной вентиляции.

Не пытайтесь гадать, мох на участке – это хорошо или плохо. Безусловно, он негативно влияет на почву.

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Слишком плотная почва

При таком явлении происходит отрицательное влияние на корневища растений. Получается земля с ровной площадью, где появляются хорошие условия для того, чтобы разрастался мох.

Нет хорошего дренажа

Влажный или глинистый грунт приводит к тому, что корневой системе нечем дышать, поэтому создается идеальная среда для роста сорняков.

Низкий уровень закисленности почвы

Для стабильного роста овощным культурам нужна либо умеренная, либо слабокислая среда.

Мало природного освещения

Грядки должны находиться под солнечными лучами, а не в тени.

Дефицит органики в грунте

Когда земле не хватает питательных веществ, мох может образоваться даже на глинистой земле.

Перекормка грунта

Слишком сильное применение фосфорных подкормок тоже "играет на руку" разрастанию мха.

Также бывает, что в органике большое количество споров, из-за чего активно начинает расти мох.

Грунт на вашей грядке может быть кислый и сухой, а побеги у него прямостоящие, основание коричневое, а верхушки – зеленого цвета.

Стебель у мха начнет стелиться на участках, где мало освещения.

Мох разрастается зеленым покрывалом, если земле не хватает питательных веществ.

Возможно, на вашем участке застаивается вода. Это станет понятно в случае появления сорняка в щелях и углублениях земли, там может быть влага.

Как только причина появления мха станет понятно, можно переходить к его ликвидации.

Как ликвидировать мох на дачном участке

Нужно провести раскисление почвы

Для начала следует определить рН уровень содержания питательных веществ в почве. Если такой возможности нет, все равно можно не сомневаться в высоком уровне кислотности, поскольку само наличие мха уже на это указывает. Главное, чтобы газонная трава оптимально переносила щелочную среду. На здоровом газоне нужно провести известкование почвы и подкормку органическими удобрениями – компостом, навозом. Известь нужно вносить дважды за вегетационный период.

Разрыхление уплотненной почвы

У моха весьма мелкие корни, поэтому разгрести его будет несложно. Надо поработать граблями по поверхности газона, чтобы улучшить аэрацию. Понадобятся грабли с частыми зубьями или же лезвие газонокосилки.

Применение химии

Здесь пригодится любой глифосатсодержащий гербицид, сульфат железа или аммония. Рабочий раствор делается следующим образом: 90 мл сульфата железа берется на 20 литров воды или 60-150 миллилитров сульфата меди на 16 литров воды. Раствором можно будет обработать около 300 квадратных метров.

Бывает, используют раствор соды, мыла или средства для мытья посуды. Для этого в 2 литрах теплой воды растворяют 200 грамм пищевой соды и распыляют раствор по участку. Впрочем, народные средства от мха могут быть не столь эффективными. Сода против мха, скорее всего, поможет только временно.

Понижение влажности почвы

Вероятно, на участке есть проблема с дренажем, из-за чего вода постепенно попадает в глинистые грунты. Тогда почву надо разрыхлить и улучшить ее структуру путем добавления песка и перегноя.

Чтобы мох больше не появлялся, после скашивания газона надо сразу убирать солому. Его толстый слой может мешать попаданию воды в почву и испарению воды с поверхности. Поливать чрезмерно газон тоже не надо. Не поливайте почву ночью, в начале осеннего периода или весной, когда мох самый стойкий.

Уберите лишнюю тень

Вы сможете забыть про мох на участке, если устраните чрезмерную тень. Нужно убрать все лишние кусты, которые не дают солнечному свету попадать на грядки.

Внесите удобрения

Для хорошей подкормки газона нужно использовать удобрения, в которых много азота, калия и железа.

Замените газонную культуру

Мох также растет там, где плохо растет обычная зеленая трава. Порой почва не подходит для газона. Тогда нужно менять произрастающую растительность. Здоровая трава сама не будет давать расти моху. Там, где был мох, лучше всего посеять смесь семян газонной травы с райграсом, овсяницей и мятликом.

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