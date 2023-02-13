Что делать, если лук пророс: правила хранения и спасения чудо-овоща с пользой для здоровья

Раскроем секретные способы и сроки хранения лука в домашних условиях.

Что делать если лук пророс / pixabay.com

Большинство украинцев закупают овощи на зиму в большом объеме, что приводит к их прорастанию в феврале и марте. Чаще всего портится и прорастает лук, поэтому нужно знать, что делать, если лук пророс и как его сохранить. Во время хранения овощ должен быть сухим, а также есть еще ряд секретов.

Как сохранить лук от прорастания

Хранение этого овоща – важный процесс, так как он помогает не просто сохранить лук от гнили, но и сберечь все витамины. Поэтому нужно знать, как сохранить лук от прорастания. Существует два способа хранения овоща – холодный и теплый.

При холодном способе овощ хранят при низкой температуре от -3 градусов, до 0 градусов по Цельсию. Плесень и гниль в таких условиях не развивается, мякоть лука остается свежей и сочной. При этом сверху овощ покрыт сухими золотистыми чешуями.

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Теплый способ хранения предполагает хранение овоща в помещении с температурой 20-24 градуса. При этом для хранения овоща не подходит слишком сухой воздух, так как он быстро теряет свою сочность и засыхает.

Оба способа хранения требуют соблюдения одного общего условия – поддержания нормальной влажности воздуха – 60-70%. Также еще одним общим правилом является хранение лука в хорошо проветриваемом помещении. Только при соблюдении перечисленных условий овощ можно сохранить свежим вплоть до весны.

Кроме того, для сохранения свежести овоща важна тара. Хранить лук можно в емкостях, в которых есть отверстия. На эту роль отлично подходят корзины, капроновые чулки, пластиковые ящики с сетчатыми основанием и боковинами. Их преимуществом является способность пропускать воздух. Между луковицами не скапливается конденсат и не создается благоприятная среда для плесени.

Что делать, если лук прорастает

Появление зеленых, желтых или белесых паростков на луковицах говорит о несоблюдении условий хранения. Причиной является повышенная влажность. Хранить лук в сухом и проветриваемом помещении можно до 240 дней.

Если условия изменились и овощ дал побеги, его нужно посадить или съесть. как посадить проросший лук дома? Ответом будут два способа – в баночку с водой или в субстрат для рассады. При втором методе лук нужно обильно поливать. Тогда он даст мощные зеленые перья, которые прекрасно подойдут для первых весенних салатов и в качестве приправы.

Если лук пророс, можно есть все – перья и саму луковицу, но при условии, что она не начала гнить. Лук нельзя употреблять в пищу, если на нем появилась плесень. Такой овощ не принесет пользы и его лучше выбросить.

Что касается посадочного материала – лук севок пророс, что делать? Ответом на этот вопрос будет совет не покупать его слишком рано, а приобрести непосредственно перед высадкой в грунт. Проблема заключается в том, что проросший лук-севок не пригоден для посадки, так как он уже отдал всю свою силу перьям. То есть урожай в виде крупного репчатого лука уже получить невозможно. Если такая неприятность произошла и лук-севок пророс, что делать, его можно использовать для выращивания зелени. Он даст хорошие и сладкие перья, которые только улучшат вкус салатов.

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