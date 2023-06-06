Что делать, если кот бегает по ночам: простые способы, как угомонить питомца

Если вы не знаете, что делать, если кошка не дает спать по ночам, обязательно попробуйте найти самое полезное дневное занятие для вашего питомца.

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Переизбыток энергии – вероятная причина, почему кот ведет себя, как бешеный / instagram.com/benedict_thecat

Многие хозяева кошек сталкиваются с проблемой, когда их питомцы проявляют особую активность именно по ночам. После трудового дня хочется хорошо отдохнуть и поспать, однако хвостатые мешают. Поэтому люди интересуются, что делать, если кошка не дает спать ночью. Мы предлагаем вам советы, которые помогут справиться с ситуацией.

Почему кот стал кричать по ночам

Кошка – хищник от природы. Она великолепно видит в темноте, ее активность не зря проявляется ночью. Однако есть и другие причины, почему кот нападает по ночам.

У кота много энергии

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Часто коту нечем заняться днем, поэтому он отдыхает, спит, и ждет возвращения домой своих хозяев. Ночью животное выплескивает всю энергию, которая накопилась днем. Некоторым кошкам и вовсе нравится ночная жизнь, когда вокруг тихо и спокойно.

Кошке скучно

Обычно днем хозяева заняты чем-то своим – например, работают или учатся. Хозяин приходит вечером домой и кот решает, что нужно с ним поиграть, чтобы получить свое "законное" внимание.

Кот хочет есть

Когда кошка по различным причинам вовремя не покушала вечером, организм в обязательно порядке потребует свое уже ночью. Порой голод становится одним из наиболее сильных стимулов таки докричаться до своего хозяина.

Кошка кричит по "зову природы"

Бывает, что кошка может разбудить человека по ночам из-за своих физиологических моментов – в период течки или же перед родами. Также коты могут быть активны во время своей половой охоты.

Старость

Когда кошка стареет, в ее организме меняется много. В том числе, и привычки. Пожилые коты страдают нарушением сна. Активность ночью в таких случаях может быть связана с ухудшением здоровья.

Кот плохо себя чувствует

Не всегда кот будет человека, когда ему просто скучно. Иногда это происходит по причине болезни. Питомец может не спять из-за вялости, кашля, нарушения мочеиспускания, рвоты, поноса и других проблем со здоровьем.

Кошка не дает спать по ночам – что делать

Кошка должна наиграться

Придумайте что-то для того, чтобы кошка была занята, пока вас нет дома. Помогут специальные кошачьи домики с мячиком, лабиринты, лестницы и когтеточки.

Можно купить кошке и несколько наборов игрушек – пищащих, прыгающих, звенящих и мигающих – чтобы ей одной не было скучно.

Спрячьте по углам корм, чтобы кошка могла активно искать его днем. Есть даже специальные игрушки, из которых такой корм высыпается.

Показывайте кошке интересные видео

Вечерами включайте вашему коту специальные видео, где на экране муха, рыбки или мышь, которая пищит. Кошки будут пытаться их поймать. Возьмите планшет, запустите специальную видеоигру, и кошка будет заниматься виртуальной охотой – ловить лапой мышей, которые периодически исчезают.

Кошка должна спать поближе к окну

Спальня у кошки должна быть у окна, чтобы питомец интересовался тем, что там происходит, и меньше спал днем. Утром и вечером уделяйте кошке больше времени, чтобы она не заскучала.

Измените распорядок дня кошки

Научите кошку активничать днем, а не ночью. Не реагируйте на ночные просьбы дать еду, чтобы не баловать кота.

Дайте коту спокойно ходить по квартире

Если в вашем доме очень шумно – например, играют дети – кошка предпочитает днем спать, потому что не может спокойно ходить и обследовать территорию. Постарайтесь приучить кошку к действительности или просите детей играть с котом, чтобы он спокойно мог ходить по квартире.

Не перекармливайте кошку утром

Старайтесь, чтобы кошка слишком сильно не наедалась с утра, оставляйте потребление большей части корма на вечер. Нужно, чтобы животное легло спать сытым. Хорошо покормите кота с утра – его будет клонить в сон.

Не реагируйте на провокации

Если кошка не дает вам поспать ночью и требует особого внимания, а вы, в свою очередь, уверены, что причина не в стрессе или болезни, игнорируйте питомца и постарайтесь не поддаваться на манипуляции. Так вы закрепите для кошки ее нежелательное поведение.

Не закрывайте на ночь ванную или кухню

Старайтесь не закрывать кошку в ванной или на кухне, если она была в этих местах днем. Питомец будет стремиться отправиться туда ночью. Кота лучше не пускать в детскую, чтобы он не считал это место своим.

Теперь вы знаете, почему кот бесится по ночам. Соблюдая вышеуказанные рекомендации, вы сможете справиться с этой проблемой. Если проблема в стрессе или болезни кошки, обратитесь к зоопсихологам или ветеринарам.