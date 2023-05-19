Что делать, если кошка хрипит и кашляет: возможные причины и последствия

Наблюдение хрипоты и кашля у вашей кошки требует внимания и консультации с ветеринаром. Только профессионал может определить точную причину и предложить наиболее подходящее лечение, но есть несколько заболеваний, которые встречаются чаще всего.
Респираторные инфекции
Одной из основных причин хрипоты и кашля у кошек являются респираторные инфекции. Вирусы и бактерии, такие как кальцивирус, хламидии и паразиты, могут вызывать воспаление дыхательных путей у вашей кошки. Узнайте о распространенных респираторных инфекциях и как их обнаружить.
Аллергии и раздражители
Кошки могут также проявлять аллергическую реакцию на различные вещества, такие как пыль, пыльцы, домашняя пыльница и даже определенные продукты питания. Узнайте, какие аллергены могут вызывать хрипоту и кашель у вашей кошки и как управлять аллергическими реакциями.
Бронхиальная астма: хроническое заболевание дыхательных путей
Бронхиальная астма может быть еще одной причиной хрипоты и кашля у кошек. Это хроническое заболевание, при котором дыхательные пути сужаются и вызывают затруднение дыхания. Узнайте о симптомах, диагностике и возможных методах лечения бронхиальной астмы у вашей кошки.
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