Что делать, если кошка хрипит и кашляет: возможные причины и последствия

Не игнорируйте хрипоту и кашель у вашей кошки. Позаботьтесь о ее здоровье и комфорте, обратившись за помощью к ветеринару.

https://news.glavred.info/chto-delat-esli-koshka-hripit-i-kashlyaet-vozmozhnye-prichiny-i-posledstviya-10471453.html Ссылка скопирована

Почему кошка хрипит и кашляет / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Наблюдение хрипоты и кашля у вашей кошки требует внимания и консультации с ветеринаром. Только профессионал может определить точную причину и предложить наиболее подходящее лечение, но есть несколько заболеваний, которые встречаются чаще всего.

Респираторные инфекции

Одной из основных причин хрипоты и кашля у кошек являются респираторные инфекции. Вирусы и бактерии, такие как кальцивирус, хламидии и паразиты, могут вызывать воспаление дыхательных путей у вашей кошки. Узнайте о распространенных респираторных инфекциях и как их обнаружить.

видео дня

Аллергии и раздражители

Кошки могут также проявлять аллергическую реакцию на различные вещества, такие как пыль, пыльцы, домашняя пыльница и даже определенные продукты питания. Узнайте, какие аллергены могут вызывать хрипоту и кашель у вашей кошки и как управлять аллергическими реакциями.

Бронхиальная астма: хроническое заболевание дыхательных путей

Бронхиальная астма может быть еще одной причиной хрипоты и кашля у кошек. Это хроническое заболевание, при котором дыхательные пути сужаются и вызывают затруднение дыхания. Узнайте о симптомах, диагностике и возможных методах лечения бронхиальной астмы у вашей кошки.

Вам может быть интересно: