Что делать, если кофе горчит и как смягчить вкус ароматного напитка

Интересуетесь, как смягчить вкус кофе? Добавьте в чашку с напитком сахар, молоко, или щепотку соли / pixabay

Любителям одного из самых популярных напитков время от времени приходится задаваться вопросом – что добавить в кофе, чтобы убрать горечь. Вы можете научиться готовить непревзойденный и ароматный кофе, но чашки с горьким привкусом иногда не избежать. Не спешите выливать свежесваренный кофе в раковину – добавьте в него сахара, щепотку соли или молока и увидите, как горький вкус больше не будет портить ваш напиток.

Почему кофе горчит

На самом деле зеленые зерна арабики и робусты не славятся вкусом с горечью. Она проявляется уже при обжарке. Причина – производные хлорогеновой кислоты, которые образуются уже после термической обработки. Лактоны высвобождаются, после чего они распадаются на фенилинданы. От того, сколько этих элементов в напитке, будет зависеть и горечь самого кофе. Насколько специфическим станет в итоге вкус напитка, зависит от нескольких факторов.

Сорт кофе

У робусты обычно более горький вкус. Кисловатый вкусовой оттенок у арабики. Напиток будет сильнее горчить в том случае, если во время его приготовления вы станете использовать молотую робусту.

Обжарка

Чем дольше зерна кофе обжариваются, тем больше выходит элементов. Тем, кто все же любит напиток с горчинкой, следует пить кофе из темных зерен, которые были подвергнуты сильной термической обработке.

Особенности приготовления

Высокая температура и давление высвобождают намного больше веществ. В готовом эспрессо всегда есть горчинка. Это одна из главных изюминок напитка.

Степень помола

На горечи отражается и выбор того, как помелен кофе. К примеру, для турки нужно, чтобы зерна были измельчены в порошок. Уже для кофемашины подобный вариант не годится. Слишком продолжительная экстракция приведет к особо выраженному горькому вкусу.

Как сделать не горький кофе

Щепотка соли

Немного соли следует добавить в только что заваренный кофе. В соли есть ионы, которые нейтрализуют надоевшую горечь. Причем сам напиток не будет соленым.

Молоко и сливки

В них есть жир. Именно жир из молока и сливок поможет убрать горечь в кофе.

Сахар

Добавьте ложку сахара в кофе и заметите, как ваш напиток уже приобрел сладкий и совсем не горький вкус.

Правильная температура воды

Не доводите кофе до кипения, иначе он может горчить. Варите напиток, к примеру, в турке, соблюдайте температуру где-то в пределах 90-95 градусов. Если молотый кофе заливаете кипяченой водой, оставьте чайник, который закипел, постоять пару минут.

Выбирайте арабику

Помните, что самым горьким сортом является робуста. Менее горьким считается арабика. Не хотите пить кофе с горчинкой – выбирайте второй вариант.