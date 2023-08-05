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Что делать если чернеют плоды помидор: рецепт наших бабушек для хорошего урожая

Елизавета Бельмас
5 августа 2023, 13:41 обновлено 5 августа, 13:52
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Главред расскажет о рецепте смеси, которая защитит помидоры от почернения.
Что делать если чернеют плоды помидор
Что делать если чернеют плоды помидор / коллаж: Главред, фото: pexels

Сезон огородных и садовых работ - это не только радость, но порой и печаль. Иногда плода начинают гнить и чернеть, однако справиться с этим можно. Мы расскажем, что делать, если чернеют плоды помидор.

Почему чернеют зеленые помидоры - причины

Помидоры, как и многие другие овощи, требуют много влаги, чтобы сформировать хороший плод. Однако не всегда огородник видит, что влаги не хватает. В таком случае плоды овощей пытаются подтянуть влагу из воздуха - и, как следствие - чернеют.

Для того, чтобы этого не происходило - овощи стоит не только поливать, но и обрабатывать. Парень в ТикТок показал свой способ "от бабушки", который спасает плоды от гниения и чернения.

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Чем можно опрыскивать помидоры и не только - рецепт

Для того, чтобы приготовить смесь, вам понадобится смешать 2 литра сыроватки, 15 капель йода, и 8 литров воды. Полученной смесью можно обработать и помидоры, и огурцы, и кабачки. Несмотря на простой состав, данный рецепт способен защитить плоды от почернения.

Смотрите видео о том, как обработать грядки с овощами:

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