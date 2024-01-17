Что делать, если болит нога: рабочие способы облегчить боль от спортсменов

Боль в ногах может быть простой и безобидной, поскольку вы, возможно, переутомили мышцы ног.

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Существует много способов облегчить боль / Коллаж Главред, фото Pixabay

Существует множество причин, по которым может болеть нога.

Здесь мы поделимся несколькими способами остановить боль в ногах. Хотя некоторые симптомы могут быть ожидаемыми и сопровождаться временным дискомфортом, другие симптомы могут привести к серьезным проблемам, которые могут вызвать не только долговременный дискомфорт, но и, возможно, смерть или ампутацию, если их не лечить.

Боль в ногах может быть простой и безобидной, поскольку вы, возможно, переутомили мышцы ног, а судороги в ногах часто могут означать, что вы обезвожены. В этих случаях обильное питье, растяжка мышц и отдых часто облегчают дискомфорт.

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Если боль в ногах возникает, казалось бы, без всякой причины и сохраняется более нескольких дней, возможно, у вас серьезная проблема с системой кровообращения или нервами, с которой следует обратиться к врачу.

Некоторые люди могут испытывать боль в ногах из-за проблем с нервами, связанных с ишиасом или осложнениями диабета. В этих случаях медицинский работник может диагностировать эту проблему и предложить варианты облегчения боли.

Если вы испытываете боль в ногах, которая длится дольше нескольких дней, вам следует обратиться за советом к медицинскому работнику, либо к лечащему врачу.

Лечение артерий и вен облегчает ограничение кровотока, вызванное тромбами, накоплением бляшек и варикозным расширением вен.

Что делать если сильно болит нога? Попробуйте R.I.C.E. Это означает "Покой", "Лед", "Сжатие" и "Подъем" — и врачи, тренеры и спортсмены десятилетиями использовали его как способ лечения боли в мышцах ног. Лед даже стимулирует приток крови к болезненным участкам, что может облегчить нервную боль.

Отдых. Что делать если болит нога ниже колена? Если вы испытываете боль в ногах, постарайтесь дать ногам как можно больше отдыха. Делайте перерывы в занятиях, которые причиняют вам боль и дискомфорт.

Лед. Приложите к ногам пакет со льдом, чтобы уменьшить боль и отек в этой области. Вы можете оставлять холодный компресс на 10–20 минут до трех раз в день.

Сжатие. Попробуйте обернуть травмированную или воспаленную область эластичной повязкой, чтобы уменьшить отек. Будьте осторожны, не затягивайте слишком туго, иначе вы можете почувствовать онемение. Обертывать травму можно на срок от 48 до 72 часов.

Возвышение. Поднимите ноги на подушку или другую мягкую поверхность, пока вы сидите или лежите. Старайтесь держать ноги на уровне сердца или выше, чтобы уменьшить отек.

Соблюдение гидратации может помочь предотвратить мышечные спазмы

Питьевой режим является ключевым моментом в предотвращении судорог ног, но он также помогает убедиться, что ваше тело работает правильно.

Что делать, если болит нога выше колена? Постарайтесь наклониться и коснуться пальцев ног. Вы также можете развести ноги на ширине плеч и поочередно тянуться к каждой ступне для дополнительного облегчения. Эти растяжки можно выполнять сидя на земле или стоя. Обязательно расслабьтесь и удерживайте растяжку в течение 5–10 секунд. Прекратите растяжку, если почувствуете, что боль усиливается.

Обезболивающие, отпускаемые без рецепта, могут обеспечить кратковременное облегчение при многих типах болей в ногах. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) могут облегчить боль в мышцах и отек ног.

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