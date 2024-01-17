УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Что делать, если болит нога: рабочие способы облегчить боль от спортсменов

Алена Кюпели
17 января 2024, 21:23
Боль в ногах может быть простой и безобидной, поскольку вы, возможно, переутомили мышцы ног.
Существует много способов облегчить боль
Существует много способов облегчить боль / Коллаж Главред, фото Pixabay

Существует множество причин, по которым может болеть нога.

Здесь мы поделимся несколькими способами остановить боль в ногах. Хотя некоторые симптомы могут быть ожидаемыми и сопровождаться временным дискомфортом, другие симптомы могут привести к серьезным проблемам, которые могут вызвать не только долговременный дискомфорт, но и, возможно, смерть или ампутацию, если их не лечить.

Боль в ногах может быть простой и безобидной, поскольку вы, возможно, переутомили мышцы ног, а судороги в ногах часто могут означать, что вы обезвожены. В этих случаях обильное питье, растяжка мышц и отдых часто облегчают дискомфорт.

видео дня

Если боль в ногах возникает, казалось бы, без всякой причины и сохраняется более нескольких дней, возможно, у вас серьезная проблема с системой кровообращения или нервами, с которой следует обратиться к врачу.

Некоторые люди могут испытывать боль в ногах из-за проблем с нервами, связанных с ишиасом или осложнениями диабета. В этих случаях медицинский работник может диагностировать эту проблему и предложить варианты облегчения боли.

Если вы испытываете боль в ногах, которая длится дольше нескольких дней, вам следует обратиться за советом к медицинскому работнику, либо к лечащему врачу.

Лечение артерий и вен облегчает ограничение кровотока, вызванное тромбами, накоплением бляшек и варикозным расширением вен.

Что делать если сильно болит нога? Попробуйте R.I.C.E. Это означает "Покой", "Лед", "Сжатие" и "Подъем" — и врачи, тренеры и спортсмены десятилетиями использовали его как способ лечения боли в мышцах ног. Лед даже стимулирует приток крови к болезненным участкам, что может облегчить нервную боль.

Отдых. Что делать если болит нога ниже колена? Если вы испытываете боль в ногах, постарайтесь дать ногам как можно больше отдыха. Делайте перерывы в занятиях, которые причиняют вам боль и дискомфорт.

Лед. Приложите к ногам пакет со льдом, чтобы уменьшить боль и отек в этой области. Вы можете оставлять холодный компресс на 10–20 минут до трех раз в день.

Сжатие. Попробуйте обернуть травмированную или воспаленную область эластичной повязкой, чтобы уменьшить отек. Будьте осторожны, не затягивайте слишком туго, иначе вы можете почувствовать онемение. Обертывать травму можно на срок от 48 до 72 часов.

Возвышение. Поднимите ноги на подушку или другую мягкую поверхность, пока вы сидите или лежите. Старайтесь держать ноги на уровне сердца или выше, чтобы уменьшить отек.

Соблюдение гидратации может помочь предотвратить мышечные спазмы

Питьевой режим является ключевым моментом в предотвращении судорог ног, но он также помогает убедиться, что ваше тело работает правильно.

Что делать, если болит нога выше колена? Постарайтесь наклониться и коснуться пальцев ног. Вы также можете развести ноги на ширине плеч и поочередно тянуться к каждой ступне для дополнительного облегчения. Эти растяжки можно выполнять сидя на земле или стоя. Обязательно расслабьтесь и удерживайте растяжку в течение 5–10 секунд. Прекратите растяжку, если почувствуете, что боль усиливается.

Обезболивающие, отпускаемые без рецепта, могут обеспечить кратковременное облегчение при многих типах болей в ногах. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) могут облегчить боль в мышцах и отек ног.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
здоровье
Реклама

Главное за день

Передача Taurus в тупике: Бундестаг провалил голосование, вспыхнул скандал

Передача Taurus в тупике: Бундестаг провалил голосование, вспыхнул скандал

20:25 Украина
Конгресс утвердит новый пакет помощи Украине: Столтенберг спрогнозировал сроки

Конгресс утвердит новый пакет помощи Украине: Столтенберг спрогнозировал сроки

19:56 Мир
Всю страну накрывает шторм: украинцев предупредили об очень серьезной опасности

Всю страну накрывает шторм: украинцев предупредили об очень серьезной опасности

19:19 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

21:54

Совет Украина-НАТО на уровне главнокомандующих состоялся без Залужного

21:23

Что делать, если болит нога: рабочие способы облегчить боль от спортсменов

21:08

"Планы к Новому году провалились": россияне получили новое задание до выборов в РФ

20:55

Фагот жестко высказался про звезд, которые "переобулись": "Здесь без нюансов"

20:51

Мишина травмировалась на отдыхе и показала раны

Была бумажная, станет облачной: о рисках и преимуществах закона о "цифровизации" армииБыла бумажная, станет облачной: о рисках и преимуществах закона о "цифровизации" армии
20:29

Украинской группе в Словении россияне сорвали благотворительный концерт

20:25

Передача Taurus в тупике: Бундестаг провалил голосование, вспыхнул скандал

20:11

Путин будет воевать, пока не умрет: Кулеба высказался о переговорах с Россией

20:00

Нужно за 8 секунд найти веревку, привязанную к собаке: загадка на сообразительность

Реклама
19:56

Конгресс утвердит новый пакет помощи Украине: Столтенберг спрогнозировал сроки

19:47

3 важных запрета на 18 января: что нужно сделать, чтобы защититься от негатива

19:39

Думали, что нет в живых: пара пограничников воссоединилась после "ада" в РФ

19:19

Всю страну накрывает шторм: украинцев предупредили об очень серьезной опасности

19:18

Две недели в больнице и изоляция до Пасхи: Кейт Миддлтон госпитализировали

19:13

Денис Казанский. Депутаты РФ жалуются на украинских волонтеров из-за дроновВидеоблоги

19:10

Эпизод нового этапа войны в Украине и разбор полётовмнение

19:07

Китай проигнорировал Зеленского: делегация отказалась от встречи в Швейцарии - Politico

19:02

Лунный календарь 18 января 2024 года: для кого этот день окажется неблагоприятным

18:57

Король Британии Карл III ложится на операцию

18:54

Боевые действия продолжатся, мы не допустим потерю земель: громкое заявление ГУР

Реклама
18:41

Оккупанты ударили авиабомбой по селу: пострадали дети

18:35

"Расстояние было 9 км": ВСУ сбили "Шахед" самодельной ПВО

18:13

Захарова истерит и угрожает "ответом" из-за развертывания войск в Европе

18:00

Ограничения прав в законопроекте о мобилизации: какие замечания ВР сделала Кабмину

18:00

Действовать нужно мгновенно: что будет, если собака выпьет алкогольВидео

17:57

"Россия мобилизует трупы": Зеленский заявил, что против РФ всегда будет не хватать людей

17:54

"Сначала подумай - потом говори": Зеленский жестко ответил на предложение Трампа

17:13

Какие знаки зодиака созданы для любви: 3 из 12 рождены для крепких отношений

17:09

Сияющие и счастливые: Камалия воссоединилась с бывшим мужем-миллиардером

16:55

ВСУ потрепали оккупантов на юге: расширили плацдарм на Левобережье Днепра

16:49

Журналистов Bihus.info прослушивали: СБУ открыла производство

16:48

"Привлечение белорусов - мечта Путина": Юсов признался, есть ли угроза нападения из Беларуси

16:47

За срыв встречи с Орбаном Порошенко требует 500 тыс. грн у пограничников

16:25

"У них нет таких прав": омбудсмен гневно раскритиковал методы сотрудников ТЦК

16:25

Украинские военные заманили самолет А-50 в ловушку: как это могло произойти

16:02

На болотах требуют лишить Макаревича звания народного артиста

15:58

"Путин этого хочет": Зеленский предупредил об угрозе новой масштабной войны

15:34

Нужно готовиться к "эпохе войн": в НАТО сделали тревожное предсказание

15:24

"Мечты Меган и Гарри рушатся": пара оказалась в заструднительном положении

15:16

ВСУ ударом HIMARS уничтожили командира "элитного" полка РФ вместе с ЗРК ОсаВидео

Реклама
15:07

Сетку от овощей и фруктов грех выбрасывать: вот что с ней делают умные хозяйкиВидео

15:04

Favbet Foundation передал ВСУ на передовую еще 2 внедорожника Mitsubishi L200

15:04

В Украине впервые произошла воздушная дуэль: дрон ВСУ "прошиб" БпЛА оккупантов

14:55

Не был верен изначально: у мужа Заворотнюк новый роман

14:39

Marder, Gepard и многое другое: Германия выделила огромный пакет военной помощи

14:21

В Украине сильно потеплеет до +14 и налетит дождь: синоптик назвала дату

13:58

Оккупанты пошли в большое наступление и дошли до оборонительной линии ВСУ - BILD

13:57

Сотни оккупантов уничтожили вместе с техникой: детали мощного удара ВСУ на юге

13:42

Что случилось со звездой "Х-Фактора" Андреем Мацевко после задержания полициейВидео

13:23

"Будет новый прорыв": это произойдет в Украине в ближайшее время - прогнозВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять