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Что делать, если бисквит не поднимается: исправляем ошибки и творим чудеса кулинарии

27 января 2023, 19:47
Расскажем, как спасти бисквит, вызывающий только слезы, и семейный ужин, создав новый десерт.
Что делать, если бисквит не поднялся
Что делать, если бисквит не поднялся / pixabay.com

Сладкая выпечка – один из самых популярных десертов, которые предлагают гостям к чашке чая или кофе. Создать настоящий шедевр хочет каждая хозяйка, но не всегда все получается, как хочется. Поэтому постараемся ответить на вопрос, что делать, если бисквит не поднимается, не пропекается внутри.

Классический бисквит: основные ошибки

Чтобы испечь бисквит понадобятся не только ингредиенты, но и навыки. В особенностях работы с тестом кроются ответы на вопрос, что делать если бисквит сырой внутри или не поднялся. Основные ошибки:

  1. Нужно проверить правильность веса и количества каждого ингредиента. Например, слишком большой объем муки делает тесто жестким.
  2. Неправильно подготовленные ингредиенты. Создание бисквита начинается со взбивания белков куриных яиц с сахаром в пену. Она может "упасть" из-за посторонних включений – воды, жиров. Яйца из холодильника не дадут пышной пены, поэтому их нужно согреть до комнатной температуры, выложив заранее.
  3. Слишком высокая скорость взбивания белков создаст крупные пузырьки воздуха, но они будут неравномерно распределены. Это приводит к образованию полостей в тесте в процессе выпекания и оседанию готового десерта.
  4. Свежесть продуктов. Залежалые ингредиенты не дадут желаемого эффекта и пирог может не подняться в процессе выпекания.
  5. Температура. Важна не только температура ингредиентов, но и температура в духовке. Высокие показатели приведут к появлению пригорелой корочки и сырому тесту внутри.

Эти ошибки возникают при работе над бисквитом на плите и пирогом, который печется в духовке.

Бисквит тяжелый, сырой и не поднялся: причины

Найти причину трудно, поэтому нужно исключить ошибки на всех этапах приготовления десерта. Чтобы пирог был мягким и сладким нужно знать несколько секретов:

  1. Яйца или яичный белок для классического бисквита взбиваются с сахаром не менее 20 минут до получения устойчивой пены. На миксере лучше выставить среднюю скорость оборотов венчиков, чтобы обеспечить равномерность взбивания.
  2. Осесть бисквит на плите без духовки может из-за открывания крышки. Это же правило касается пирога, выпекаемого в духовке. Такое действие снижает температуру приготовления.
  3. Нарушение рецептуры приводит к получению тяжелого или "резинового" теста. Лишняя мука сделает тесто неприятным и твердым. Лишние яйца или сливочное масло сделают шикарный торт за 30 минут бисквит на сковороде несъедобным.
  4. Если бисквит внутри сырой, а сверху появилась корочка, ситуацию может исправить снижение температуры в духовке, отключением одного из тенов.
  5. Если бисквит на скорую руку на сковороде получается твердым, это значит, что его передержали. Даже при выключенном нагреве или газе духовка остается горячей, а оставленный в ней корж продолжает отдавать влагу в воздух. Спасти ситуацию может пропитка. Мягким бисквит будет, если его сразу достать из духовки и оставить остывать.

Если бисквит не получился: спасаем ситуацию

Если торт не получился, а гости на пороге, то можно еще спасти ситуацию. Варианты решения проблемы применимы при условии, что бисквит в сковороде или в духовке не поднялся или получился твердым.

Из твердого пирога можно сделать прекрасный торт. Для этого его достаточно разрезать на части и промазать кремом. Еще одним вариантом спасения будет пропитка коржа коньяком или наливкой, сиропом. Сверху такой кулинарный шедевр можно украсить ягодами из настойки и посыпать сахарной пудрой. В итоге получится "Пьяная вишня", "Пинчер" или "Графские развалины".

Из не получившегося пирога можно сделать сухари или коктейль. Если хочется чего-то необычного, то высушенный заранее бисквит нужно перемолоть на блендере. В полученную массу постепенно добавляется молоко, фрукты и сахар по вкусу.

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