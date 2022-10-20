Что делать, чтобы спастись от холода - хитрости для дома

Что делать, чтобы спастись от холода / Фото ua.depositphotos.com

Осенне-зимний сезон 2022-23 украинцы встречают не в самых простых условиях. Будет ли тепло в квартирах - неизвестно, поэтому актуален вопрос, что делать, чтобы спастись от холода. Если у вас уже сейчас зуб на зуб не попадает, то воспользуйтесь небольшими хитростями, чтобы согреться.

Прежде всего, стоит обзавестись вещами из натуральных материалов, например, из овечьей шерсти. На пол можно постелить шерстяной ковер, а вместо обычного одеяла использовать шерстяное.

Очень часто ощущение холода чувствуется сильнее из-за того, что квартира кажется неуютной. В этом случае можно воспользоваться лайфхаком исландцев.

Зимой жители Исландии по вечерам зажигают свечи. Исландцы уверены, что мерцающие огоньки придают дому уют, отгоняют грустные мысли и дарят праздничную атмосферу.

Зимними вечерами исландцы зажигают свечи, что дома было уютнее / Фото ua.depositphotos.com

Чтобы ощущение тепла и уюта в квартире было еще сильнее, можно испечь что-нибудь вкусное. Например, печенье или пирог. Благодаря духовке воздух в помещении прогреется и наполнится вкусными ароматами.

Чтобы стало теплее в коридоре, можно использовать правило обогрева дома от финнов. Они советуют после теплого душа открыть дверь в комнаты. Благодаря пару окружающий воздух немного прогреется.

Как согреться, если очень холодно

Если в квартире очень холодно, то есть простой способ согреться. Его можно использовать, если вы собираетесь ложиться спать. Понадобятся лишь обычные бутылки (например, объемом в полтора литра) и горячая вода (60-70 градусов).

Горячую воду нужно залить в бутылки и засунуть в кровать. Если вода очень горячая, то бутылки можно завернуть в полотенце. Этот способ хорошо помогает не замёрзнуть ночью, даже к утру бутылки ещё будут тёплыми.

Похожий способ используют и в Японии. Правда, там вместо бутылок с водой используют мешочки с рисом. Такие грелки подкладывают под одежду, в обувь и в постель, чтобы согреться.

Чтобы сделать такую самодельную грелку, возьмите старый носок, полстакана сухого риса и шнурок. Рис нужно насыпать в носок и крепко завязать. Перед использованием носок с рисом нужно на одну минуту положить в микроволновку - и грелка готова.

Ранее Главред писал, как обогреть комнату подручными средствами и какой метод может оказаться опасным.

Другие новости: