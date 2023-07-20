Что делать, чтобы не гнили помидоры: копеечная добавка творит настоящие чудеса

Как избавиться от вершинной гнили - дачники раскрыли хитрый секрет здорового урожая.

https://news.glavred.info/chto-delat-chtoby-ne-gnili-pomidory-10486933.html Ссылка скопирована

Почему гниют помидоры на кусту / Коллаж: Главред, Фото: Instagram/nuleviye_dachniki, Instagram/sve.tli4iok

Если в процессе выращивания помидоров вы заметили явное почернение созревающих плодов, даже еще зеленых, это говорит о проблеме, которая может негативно отразиться на будущем урожае.

Вершинная гниль томатов является одной из распространенных проблем, которая может привести к потерям плодов. Поэтому в случае выявления почернения помидоров необходимо провести профилактическую обработку растений.

Что делать если зеленые помидоры чернеют

Такое заболевание томатов может иметь неожиданное пояснение – нередко его вызывают грунты с излишним содержанием соли, на которых выращивают урожай. Еще одной причиной может быть излишнее внесение минеральных удобрений. Также специалисты установили, что причиной гниения помидоров может быть недостаток кальция.

видео дня

Как спасти урожай:

временно прекратить вносить удобрения (если причина гниения в этом);

при поливе использовать раствор кальциевой селитры (если проблема с недостатком кальция).

Что делать если помидоры начали чернеть

Известны несколько способов борьбы с антракнозом. Для этого используют коллоидную серу, а после фунгицид, обрабатывая ими кусты. Если вы столкнулись с альтернариозом, то в этом случае рекомендуется применять фунгициды или водные растворы медного купороса и хозяйственного мыла.

Порядок действий:

возьмите ведро с 10 литрами воды;

добавьте 20 граммов медного купороса, стружку 1 куска мыла;

тщательно перемешайте раствор и обрабатывайте им поврежденные растения.

Что делать чтобы помидоры не гнили

Дачники советуют простой способ профилактики растений. Рассаду следует подкармливать незадолго до высадки калиевой или кальциевой селитрой из расчета половина столовой ложки на ведро воды. Также в лунку, куда высаживаете помидоры, можно добавлять по 100 граммов золы.

Чем полить помидоры чтобы не было вершинной гнили

Опытные огородники знают эффективный способ борьбы с вершинной гнилью. Они лечат растения доступными средствами – кальциевой селитрой (нитрат кальция).

Порядок действий:

в ведро воды добавляют 10-15 граммов кальциевой селитры;

тщательно размешивают раствор до однородной консистенции;

кроме обработки, раствором можно полить томаты растение под корень (до двух литров под куст).

Больше новостей: