Что делать, чтобы машинка не прыгала при стирке: лучшие советы / фото https://ua.depositphotos.com/

Почему стиральная машина начинает прыгать

Первая причина ‒ транпортировочные болты, которые вовремя не убрали. Они неподвижно фиксируют бак внутри корпуса, чтобы не повредить его во время транспортировки. Перед началом работы болты и прочие фиксирующие элементы необходимо удалить. А использовать машинку с ними категорически запрещено производителем ‒ это чревато поломками.

Вторая причина‒ неравномерное распределение вещей в баке. Если запустить устройство с пустым баком, она вибрировать не будет. То же самое произойдет, если распределить вещи идеально равномерно – ровным слоем по всей окружности бака. В реальности же такого распределения достичь невозможно. Даже равномерно распределенные вначале, в процессе стирки перемешиваются. И это может вызвать скачки машинки.

Третья причина ‒ неисправные подшипники. При нормальной работе машинки не должно быть никаких скрипов и стуков. Для диагностики нужно покрутить бак вручную и покачать из стороны в сторону. Услышав скрип или биение, нужно немедленно отправлять машинку в автосервис ‒ заменять неисправные детали.

Что делать, чтобы машинка не прыгала

Первое требование к установке – максимально ровный пол. При малейших отклонениях от горизонтальности вибрирующая машина будет понемногу сползать в направлении уклона. Если пол неидеален, то надо соорудить какой-нибудь подиум. При этом сам он не должен скользить по поверхности пола.

Второе требование – горизонтальность самой машинки. Либо вертикальность ‒ в зависимости от модели техники. Верхняя плоскость должна быть строго горизонтальна, любое боковое ребро – вертикально.

Стиральная машинка / https://ua.depositphotos.com/

Скачет стиральная машина ‒ самое простое решение

Для начала необходимо отключить машинку и перевернуть ее. Перед вашими глазами предстанет такая картина ‒ два амортизатора, которые закреплены по бокам барабана.

Их нужно немедленно чем-то смазать ‒ для того, чтобы облегчить работу машинке и устранить проблему. Подойдет силиконовая смазка, моторное масло и так далее. Просто нанесите немного смазки равномерно на оба амортизатора.

Затем переверните машинку обратно, подключите и проверьте. По идее, проблема будет устранена, а машинка перестанет скакать даже на самых больших оборотах стирки и отжима.

Если же не поможет, то есть смысл использовать антивибрационные подставки для стиральной машины. В некоторых случаях это связано с ошибками, которые были допущены при установке техники. Практика показала, что нередко не соблюдается горизонтальный уровень. Когда шум очень раздражает, то можно попробовать применить именно антивибрационные подставки. Их также называют подкладками, опорами, ножками.

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