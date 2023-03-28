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Засеки треснут от богатого урожая: как правильно вырастить свеклу в огороде

28 марта 2023, 02:05
Что делать, чтобы был хороший урожай свеклы - простые советы для обильного урожая.
свекла
Когда и как правильно сажать свеклу / Фото pixabay.com

Свёкла – традиционный и один из наиболее распространённых овощей. Ее можно встретить практически на любой кухне.

Из свеклы готовят множество блюд, при этом ее употребляют в пищу и в качестве салата и даже замораживают в морозилке. В то же время у многих садоводов и огородников в сезон посадки возникает вопрос - как вырастить свеклу дома.

Как добиться урожая свеклы

Наверняка большинство огородников знают о том, что без подкормки добиться хорошего урожая бывает трудно. И это касается как сельскохозяйственных культур, так и фруктов. Не секрет, что овощи, а среди них и свекла, любят как корневые, так и внекорневые подкормки.

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Жидкие подкормки:

  • дождитесь активного прорастания свеклы;
  • начните вносить подкормку примерно с середины июля;
  • в качестве подкормки используйте минеральные препараты и перепревшую органику.

Что добавить в землю для свеклы

При выборе удобрений для хорошего урожая свеклы обращайте внимание на то, на каких почвах находится участок. Уже известно, что плодородная земля годится для внесения минеральных удобрений.

При этом их следует добавлять при посадке свеклы весной специальной смесью:

  • 20 грамм аммиачной селитры;
  • 15 грамм сульфата калия;
  • 40 грамм суперфосфата;
  • удобрения вносят за неделю до посева;
  • для получения хорошего урожая обработайте весь участок, где планируется высадка;

Что не любит свекла

Общеизвестно, что свеклу лучше высаживать на черноземных почвах. Также можно получить неплохой урожай на суглинках и на супесях. При этом противопоказано для свеклы выращивание на участках с так называемой "кислой почвой". Если выбора нет, тогда такой участок следует обогатить известковым удобрением

При этом выбирайте время, когда температура поднимется до 20–25°С, а также обогатите землю влагой, тогда прорастания можно дождаться уже через 4-5 дней.

Чем подкормить свеклу для роста

  • удобрения следует вносить в фазах 9-10 листьев;
  • смыкания рядков и смыкания междурядий;
  • применяйте борные удобрения.

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