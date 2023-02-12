Что делали 13 февраля, чтобы в доме весь год счастье было: приметы и запреты

13 февраля церковь почитает память святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского. В народе его также называли Хранитель молний и Никита-пожарника.
Святой считается покровителем огня, защитником от пожаров, молний и засухи.
Согласно народным поверьям, в этот день нужно повесить небольшого конька в доме. Такой конек оберегал дом от несчастий.
Что нельзя делать 13 февраля
Нельзя разводить огонь 13 февраля. Можно было сильно пострадать.
Нельзя 13 февраля ругаться с родными.
Нельзя 13 февраля спорить, судиться и разжигать огонь вражды.
Нельзя 13 февраля рассказывать свои планы другим людям.
Нельзя 13 февраля уходить всем из дома и оставлять его без присмотра.
Приметы на 13 февраля
Если днем был иней, то ночью снег не выпадет.
Если вороны громко кричат, то к метели.
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