Что делает шашлык мягким: секретная добавка дает стопроцентный результат

Что делать, чтобы шашлык был сочный - невероятный лайфхак творит настоящие чудеса.

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Зачем в шашлык добавляют киви / pixabay

С началом весенне-летнего сезона открывается и пора массового приготовления шашлыков. Наверняка, почти у каждого в загашнике найдется свой фирменный рецепт, придающий мясу мягкость и нежность.

Однако давно известны сразу несколько рекомендаций, которые работают практически безотказно.

Как размягчить шашлык

Не секрет, что добавление в шашлык овощей делает жесткое мясо нежным и приятным на вкус. Секрета тут нет – обычно нанизывают кольца лука или кусочки сладкого перца с помидором между кусками мяса на шампуре. Еще один безотказный прием – поместить между кусочками мяча небольшие части сала. Это поможет сделать шашлык особо сочным и нежным.

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Чем лучше мариновать мясо

Широко распространено применение минеральной воды, майонеза и лука для маринования мяса на шашлык. Однако существуют и довольное необычные способы, которые также дают результат. Попробуйте использовать для маринада свежевыжатые соки. Это не только оригинальный ингредиент, но и вкуснейшая добавка. Ведь настоящий сок отлично размягчает мясо за счет витамина С, а также придает ему пикантный привкус.

Какие соки идут на маринад:

лимонный сок;

апельсиновый сок;

гранатовый сок;

сок киви.

Что добавить в мясо чтобы оно стало мягким

Даже если мясо на шашлык попалось лежалое и довольно жесткое, один хитрый прием позволит получить мягкий продукт, готовый к приготовлению. Для этого используйте эффект водяной бани.

Порядок действий:

в просторной кастрюле вскипятите воду;

мясо на шашлык выложите в дуршлаг или на мелкую решетку и поставьте над кипящей водой;

в результате впитывания влаги мясо приобретает сочность;

время приготовления обычно занимает 20-50 минут.

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