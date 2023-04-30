Что делает шашлык мягким: секретная добавка дает стопроцентный результат

С началом весенне-летнего сезона открывается и пора массового приготовления шашлыков. Наверняка, почти у каждого в загашнике найдется свой фирменный рецепт, придающий мясу мягкость и нежность.
Однако давно известны сразу несколько рекомендаций, которые работают практически безотказно.
Как размягчить шашлык
Не секрет, что добавление в шашлык овощей делает жесткое мясо нежным и приятным на вкус. Секрета тут нет – обычно нанизывают кольца лука или кусочки сладкого перца с помидором между кусками мяса на шампуре. Еще один безотказный прием – поместить между кусочками мяча небольшие части сала. Это поможет сделать шашлык особо сочным и нежным.
Чем лучше мариновать мясо
Широко распространено применение минеральной воды, майонеза и лука для маринования мяса на шашлык. Однако существуют и довольное необычные способы, которые также дают результат. Попробуйте использовать для маринада свежевыжатые соки. Это не только оригинальный ингредиент, но и вкуснейшая добавка. Ведь настоящий сок отлично размягчает мясо за счет витамина С, а также придает ему пикантный привкус.
Какие соки идут на маринад:
- лимонный сок;
- апельсиновый сок;
- гранатовый сок;
- сок киви.
Что добавить в мясо чтобы оно стало мягким
Даже если мясо на шашлык попалось лежалое и довольно жесткое, один хитрый прием позволит получить мягкий продукт, готовый к приготовлению. Для этого используйте эффект водяной бани.
Порядок действий:
- в просторной кастрюле вскипятите воду;
- мясо на шашлык выложите в дуршлаг или на мелкую решетку и поставьте над кипящей водой;
- в результате впитывания влаги мясо приобретает сочность;
- время приготовления обычно занимает 20-50 минут.
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