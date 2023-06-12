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Что читать за воина на войне: сильные молитвы за защитников на каждый день

Елизавета Бельмас
12 июня 2023, 14:18 обновлено 12 июня, 14:46
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Главред подскажет, какие молитвы читать за воинов, чтобы защитить героев Украины.
Молитва за солдата в бою
Молитва за солдата в бою / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels

В Украине идет война и жители страны стараются помочь воинам всеми возможными способами. Мы подскажем, что читать за воина на войне и как молиться правильно.

Какому святому молиться за солдата на войне - кому читать молитвы

За воинов, которые на войне - молитвы читают Иисусу Христу и его матери - Богородице. Также стоит молиться святым покровителям воинства. Например - святому Георгию, или же святым, в честь которых крещен военнослужащий.

Какие молитвы читать за воинов - об освобождении

Господи Боже сил, Боже спасения нашего, Ты Единый творишь чудеса. Взгляни в милости и милосердии на смирение рабов Твоих и человеколюбиво выслушай и помилуй нас: ибо враги наши собрались на нас, чтобы погубить нас и уничтожить государство наше и святыни наши. Помоги нам Боже, Спаситель наш, и избавь нас, ради славы имени Твоего, и да исполнятся на нас слова, сказанные Моисеем: будьте смелы, стойте и увидите спасение от Господа, ибо Господь сражается за нас.

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Господи Боже, Спаситель наш, не помяни беззакония и лжи людей Твоих и не отвращайся от нас гневом Своим, но в милости и милосердии посети смиренных рабов Твоих, приходящих к Тебе: встань на помощь нам и подай воинству нашему с Ним. Твоим победить. Погуби намерения и неправедные осмеления тех, кто идет на нас войной.

Ибо Ты — защита и победа, и спасение для тех, кто надеется на Тебя, и Тебе славу посылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь!

Молитва за солдата в бою - о каждом воине

Творец, Боже мира и добра, своей непостижимой мощью стань сегодня на защиту твоих верных сыновей и дочерей, которые, рискуя собственной жизнью, стали на защиту своего народа.

Будь для каждого из них силой и мощью, верной опорой в момент испытаний и светлым горизонтом в сумерках угроз. Увенчай их усилия победой добра над злом, правды над ложью, справедливости над несправедливостью. Подведи каждого, кто споткнется; верни каждого, кто потеряется, возвесели каждого, израненного сердцем; воскресение даруй всем павшим за своих братьев и сестер. Сделай их надежной опорой для украинского народа - его щитом и его надеждой. А в грозном клекоте боя дай каждому из них силы и отваги не сойти с дороги, ведущей к окончательной победе.

Боже, пусть будет завтра, и пусть будет мирный рассвет, а на его страже пусть верно стоит отважный защитник Украины - украинский воин!

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