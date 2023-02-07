Что будет за уклонение от мобилизации в Украине и какие существуют виды наказаний

За отказ от мобилизации 2023 Украина в рамках действующего законодательства привлекает своих граждан к административной и уголовной ответственности.

Отказ от мобилизации Украина определяет как нарушение закона, которое предусматривает уголовное наказание / УНИАН

В Украине продолжает идти общая мобилизация. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения с 19 февраля 2023 года еще на 90 суток. Парламент с высокой долей вероятности утвердит указы главы государства. Военная мобилизация может продлиться до тех пор, пока не завершится война с агрессором Россией. Призывают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Среди тех, кто не попадает под мобилизацию в Украине – граждане, которые не могут служить по состоянию здоровья, многодетные отцы, государственные служащие и сотрудники, которых забронировали предприятия.

Кого не касается мобилизация в Украине 2023

Ряд категорий граждан не призываются в войска во время мобилизации, если на это есть веские причины:

Бронирование сотрудника предприятием или организацией в установленной законодательством форме;

Наличие у гражданина заключения медицинской комиссии, согласно которой он непригоден к несению военной службы по состоянию здоровья:

Гражданин опекает лица, которые нуждаются в постоянном уходе;

Женщины и мужчины, чьи родственники погибли или пропали без вести во время антитеррористической/операции объединенных сил на Донбассе;

Научные сотрудники, педагоги и педагогические работники, которые трудоустроены на своем основном месте работы на не менее 0,75 ставки;

Народные депутаты Украины, депутаты органов местного самоуправления, государственные служащие, среди которых, в том числе, полицейские, сотрудники силовых структур;

Женщины и мужчины, у которых трое и больше детей в возрасте до 18 лет;

Матери или отцы-одиночки, воспитывающие детей до 18 лет;

Опекуны, усыновители, приемные родители несовершеннолетних детей;

Лица, которые воспитывают детей с инвалидностью;

Наказание за уклонение от мобилизации Украина

Законодательство предусматривает два вида ответственности за деятельность, которую определяют как уклонение от призыва по мобилизации.

Уклонение от мероприятий по военной мобилизации – это нарушение правил военного учета гражданина, неявка по повестке в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК – бывший военкомат), а также неприбытие на отправку в войска.

Уклонение от мобилизации в военное время Украина трактует на основе административного и уголовного кодекса.

Административная ответственность

Согласно статье 210 Кодекса Украины об административных нарушениях, призывники, военнообязанные и резервисты, которые нарушили правила военного учета, вынуждены платить штраф в размере от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. Речь идет о сумме от 510 до 850 гривен.

Повторное нарушение в рамках одного года, когда человек уже был привлечен к административной ответственности повторно, предполагает штраф в размере уже от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан – 850 – 1700 гривен.

Как известно, особый период в Украине с марта 2014 года, когда началось военное вторжение России. С 24 февраля 2022 года на территории украинского государства действует режим военного положения.

Уголовная ответственность

Статьей 336 Уголовного кодекса предусматривается более весомая ответственность за уклонение от призыва по мобилизации. Гражданину может грозить лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Уголовное производство могут открыть в случае систематического игнорирования повестки в ТЦК или неявки мобилизованного по повестке на отправку в войска.

Письменный отказ от мобилизации 2023 Украина

Уголовная ответственность за отказ от мобилизации в военное время есть и в том случае, если человек письменно подтвердил свою неготовность идти служить. Законодательством такие граждане определяются как уклонисты, их дела рассматриваются по ст. 336 Уголовного кодекса Украины.

Однако в судебной практике существует немало случаев, когда граждане получили условные сроки. Они были осуждены, но с отсрочкой от отбывания наказания.

В целом, суд будет принимать решение исходя из обстоятельств, при которых человек отказался от мобилизации.